Emmanuel Macron: Pandemija je trenutek resnice za EU

Gospodarska in zdravstvena kriza, ki jo je sprožila pandemija koronavirusne bolezni 19, je trenutek resnice za Evropsko unijo, je v pogovoru za časnik Financial Times (FT) dejal francoski predsednik Emmanuel Macron. Ob tem se je zavzel za solidarnost v EU in pozval omahljive članice na severu Evrope, naj se povežejo ter podprejo Španijo in Italijo.



»Napočil je trenutek resnice, ki bo odločil, ali je EU politični projekt ali le tržni projekt. Jaz mislim, da je politični projekt,« je poudaril Macron. »Potrebujemo finančne transferje in solidarnost, samo tako bo Evropa obstala,« je dodal. Pri načinu ravnanja v krizi imajo po njegovem mnenju še posebej veliko odgovornost bogatejše članice unije. Če v Evropi ne bo solidarnosti, bodo po mnenju francoskega predsednika v Italiji, Španiji, morda tudi Franciji in drugod prišli na oblast populisti, ki trdijo, da EU ljudi ne ščiti v krizah. Podprl je načrt za EU, po katerem bi unija vzpostavila izredni investicijski sklad, vreden več sto milijard evrov. Pozval je tudi k takojšnjemu moratoriju na plačevanje dolgov, da bi tako pomagali Afriki.



Francoski predsednik je še opozoril, da bosta EU in območje evra ogrožena, če bogatejše članice, še posebej Nemčija in Nizozemska, ne bodo podprle ukrepov za pomoč državam južne Evrope, ki jih je prizadela pandemija. Posvaril je tudi, da bi opuščanje demokratičnih svoboščin ogrozilo zahodne demokracije. »Ne smeš opustiti svojega DNK zaradi zdravstvene krize,« je bil oster.

Kritično do Kitajske

Macron je bil v pogovoru za FT kritičen tudi do ravnanja Kitajske v zvezi s pandemijo covida-19. Kot je dejal, se je očitno zgodilo marsikaj, za kar ne vemo. Francoski predsednik je prepričan, da bo kriza zaradi pandemije spremenila kapitalizem in naravo globalizacije. Kaj se bo zgodilo, si ni upal napovedati. »Vsi se lotevamo nečesa nepredstavljivega,« je poudaril in dodal, da moramo nujno izumiti nekaj novega, ker je to naša edina možnost.



Liberalni evropski voditelj je izrazil upanje, da bo pandemija povezala države, da bodo pomagale najšibkejšim prebroditi krizo. Ni pa izključil niti možnosti, da se bo zgodilo nasprotno, da bodo zaprte meje, motnje v gospodarstvu ter izguba zaupanja v demokracijo okrepile avtoritarne voditelje in populiste, ki skušajo izkoristiti krizo sebi v prid.



Je pa tudi namignil, da bo treba ukrepati v boju proti podnebnim spremembam. Kot je dejal, ljudje ugotavljajo, da če so lahko naredili doslej nepredstavljive stvari, da bi ustavili pandemijo, bi lahko to naredili tudi za zaustavitev katastrofalnih podnebnih sprememb. »Ko bomo izšli iz te krize, ljudje ne bodo več hoteli dihati umazanega zraka,« je poudaril.