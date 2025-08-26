Emmanuel Macron, priljubljena tarča Mattea Salvinija

Nedavne opazke italijanskega podpredsednika vlade in vodje skrajno desne Lige Mattea Salvinija na račun Emmanuela Macrona – zaradi njegovega stališča o pošiljanju vojakov v Ukrajino – so znova podžgale napetosti v italijansko-francoskih odnosih. Radikalni desničar slika francoskega predsednika kot glavnega evropskega vojnega hujskača, pri čemer ima pred očmi tako notranje- kot zunanjepolitično računico.

Še en diplomatski spor med sosedama je izbruhnil, ko je prometni minister Salvini prejšnji teden izzval Macrona z izjavo, naj, če želi, vzame puško, si nadene čelado in jopič ter gre sam v Ukrajino. Ob tem je opazko, ki je bila odziv na francoski predlog napotitev evropskih vojakov kot del morebitne povojne ukrajinske varnostne ureditve, podkrepil še z milanskim narečnim izrazom, ki bi ga lahko poslovenili kot »poberi se«.

V Parizu so besede označili za nesprejemljive in poklicali na zagovor italijansko veleposlanico. Pa vendar Salvinija to ni ustavilo. V nedeljo je Macrona označil za »občutljivega« in pristavil, da že mesece govori le o »vojni, jedrskem dežniku, bazukah, raketah in evropski vojski«. Po njegovem naj bi bila to predvsem posledica »nizke podpore« med Francozi. »Tako en dan napade [Donalda] Trumpa, drug dan [Vladimirja] Putina, tretji dan [Benjamina] Netanjahuja, naslednji dan italijansko vlado,« je dejal.

Protifrancoski sentiment

Kot je poudaril Marc Lazar, profesor na pariški univerzi Sciences Po in nosilec katedre za francosko-italijanske odnose na rimski univerzi Luiss, Salvini z izpadi nagovarja »radikalni pacifizem« – prepričanje, da je treba doseči mir ne glede na ceno, ki jo bo plačala Ukrajina. To razpoloženje v Italiji presega desnico in je opazno tudi med podporniki populističnega Gibanja 5 zvezd ter delom Demokratske stranke. »Salvini bi rad pokazal, da se razlikuje od premierke Giorgie Meloni, in si pridobil del volivcev njene stranke Bratje Italije,« je Lazar dejal za Delo. Po njegovih besedah poskuša politični kapital graditi tudi na močnem protifrancoskem sentimentu znotraj italijanske desnice, ki Francijo pogosto dojema kot državo, vedno pripravljeno drugim deliti lekcije.

Napetosti med Salvinijem in Macronom se vlečejo več let. FOTO: Yves Herman/Reuters

Salvinijevo robantenje, kakor je razmišljal sogovornik, postavlja Giorgio Meloni v neroden položaj. Na eni strani je odvisna od podpore njegove Lige, vsak poskus graje pa bi lahko vzbudil občutek, da koalicija poka po šivih in da premierka zagovarja francoskega predsednika. Na drugi strani z neodzivnostjo tvega, da se bo diplomatska kriza pridružila številnim zapletom, ki so od začetka njenega mandata krhali bilateralne odnose, in izničila napredek po junijskem srečanju z Macronom v Rimu.

Giorgia Meloni se za zdaj ni odzvala na iskrenje med Rimom in Parizom. Namesto nje je prevzel pobudo vodja diplomacije Antonio Tajani, ki je spor poskušal zgladiti z izjavo, da zunanjo politiko oblikujeta premierka in zunanji minister. »Če je treba uveljaviti svoja stališča, se to počne z močjo idej, ne z nasiljem besed,« je dodal.

Dolgoletni spor

Puščice, ki jih je v francoskega predsednika uperil vodja suverenistične Lige, niso izjema, prej pravilo. Leta 2018, ko Salvini kot notranji minister ni dovoljeval izkrcanja ladij, ki so v Sredozemlju reševale migrante, ga je Macron obtožil cinizma in neodgovornosti. Leto pozneje mu je Salvini vrnil, ga razglasil za »slabega predsednika« in podprl proteste rumenih jopičev ter prispeval k odločitvi Pariza, da bo prvič po drugi vojni odpoklical veleposlanika iz Rima. Z vrnitvijo skrajnega desničarja v italijansko vlado je jedro Salvinijevih verbalnih napadov na Macrona povezano zlasti z vprašanjem Ukrajine. Marca ga je, denimo, zaradi vztrajanja pri podpori napadeni državi oklical za norega.

»Salvini v govorih prikazuje Macrona kot nekoga, ki si želi vojne z Rusijo,« je poudaril Lazar. »Seveda Macron ni tako nepremišljen, kot namiguje Salvini – nikoli ni dejal, da bi se Francija hotela vojskovati z Rusijo, pojasnil je zgolj, da bo po doseženem miru morda treba napotiti evropske vojake kot del varnostne ureditve, saj Evropa ne more biti odvisna zgolj od Nata in ZDA.«

Ni naključje, da je po migracijah v središču sovražnosti med politikoma Ukrajina. FOTO: Reuters

Razlog, da je francoski predsednik Salvinijeva priljubljena mednarodna tarča, se skriva zlasti v ideoloških razlikah in njunem pogledu na prihodnost Evropske unije. »Macron je kljub temu, da je od prve izvolitve večkrat spremenil stališča pri posameznih vprašanjih, vedno ostal trdno proevropski, medtem ko je Salvini dosledno evroskeptičen in izrazito protievropski,« je bil jasen sogovornik. Zanemariti ne gre niti tesnih vezi med Ligo in francosko skrajno desnico. »Najboljši zaveznik Nacionalnega zbora v Italiji ni Giorgia Meloni, temveč Salvini.«

Naklonjenost Rusiji

Ni naključje, da je po migracijah v središču sovražnosti med politikoma Ukrajina. Salvini v italijanski politiki velja za enega od najvidnejših somišljenikov Kremlja. V preteklosti je odkrito podpiral rusko aneksijo Krima, razburjal z izjavami, da je ruski predsednik največji svetovni državnik in da zamenja »dva [italijanska predsednika Sergia] Mattarelli za pol Putina«, prav tako se je pred objektive postavljal v majici s podobo ruskega samodržca, Liga pa je podpisala tudi sporazum o sodelovanju z vladajočo stranko Združena Rusija.

Po ruskem napadu na Ukrajino je tone pragmatično omilil. »Salvini danes ne izraža več odkrite podpore Putinu, vendar zagovarja takojšen mirovni sporazum in nasprotuje pošiljanju orožja v Ukrajino, kar v praksi pomeni veliko podporo načrtom ruskega predsednika,« je dejal Lazar. V tem kontekstu je mogoče razumeti tudi njegove opazke na račun Macrona, ki so se jih po sogovornikovih besedah v Moskvi »zagotovo razveselili«.

Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy, v katerem sodeluje medijska hiša Delo.

Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe (št. pogodbe 101119678). Izražena stališča in mnenja pripadajo avtorju in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za raziskave (REA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki financira akcijo.