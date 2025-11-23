En zadetek s torpedom popolnoma uničil vojaško ladjo

Poveljstvo združenih zavezniških sil Nata Norfolk (JFCNF) je objavilo posnetek, kako je norveška podmornica v okviru vojaške vaje s torpedom zadela vojaško ladjo in jo uničila. Med vajo »Aegir 25« se je več enot norveške, britanske in poljske flote združilo ob obali Andoya na Norveškem za manevre bombardiranja.

Posnetek prikazuje fregato, ki se je potapljala, potem ko jo je podmornica Nata med vojaško vajo zadela s torpedom. En sam zadetek v trup fregate je povzročil dovolj škode, da se je ladja potopila. Sposobnost teh plovil, da izvedejo napade z razdalje, ne da bi bili zaznani, je eden od glavnih razlogov, zakaj so podmornice tako dragocen del vojaških sil Nata.

Podmornica KNM Uthaug spada v razred Ula, opremljena je z dvema dizelskima generatorjema in elektromotorjem, stara pa je približno 35 let, navaja portal Telegrafi.

Posnetki, ki so bili objavljeni, so redko javno dostopni, saj so podmornice pogosto obravnavane kot visoko zaščitena in skrivnostna orožja. Nato, ki se osredotoča tudi na transparentnost in obveščanje javnosti o svojih zmožnostih, izkorišča to priložnost, da bi poudaril pomen podmornic v svoji obrambni strategiji.