Ena najbolj čislanih restavracij Noma konec 2024 zapira vrata

Koebenhavnska restavracija Noma, ki je večkrat zasedla prvo mesto na seznamu 50 najboljših restavracij sveta, bo konec leta 2024 zaprla svoja vrata. Restavracijo s tremi Michelinovimi zvezdicami bodo preoblikovali v laboratorij, posvečen inovacijam na področju hrane in razvoju novih okusov, so v Nomi zapisali na družbenem omrežju Instagram.

»Če želimo ostati Noma, se moramo spremeniti ... Zima 2024 bo zadnja sezona Nome, kot jo poznamo,« je restavracija zapisala v objavi, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP. Kot so navedli, začenjajo novo poglavje.

»Leta 2025 se bo naša restavracija spremenila v velikanski laboratorij – pionirsko testno kuhinjo, posvečeno inovacijam na področju hrane in razvoju novih okusov, ki bo sadove naših prizadevanj delila širše kot kdaj koli prej,« so pojasnili.

Kljub temu da bo Noma postala testna kuhinja, si bodo gostje še vedno lahko privoščili občasen obrok, pri čemer obljubljajo, da bodo občasno organizirali t. i. pop-up restavracije v Koebenhavnu in tujini. »Strežba gostov bo še vedno del tega, kar smo, vendar nas to, da smo restavracija, ne bo več definiralo,« so zapisali.

Restavracija je lani napovedala, da bo letos odprta dva meseca v Kjotu, od 15. marca do 20. maja.