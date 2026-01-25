Ena najhujših vojn 21. stoletja je popolnoma spregledana

Od začetka strahovite vojne v Sudanu, katere posledice so Združeni narodi označili za največjo humanitarno katastrofo na svetu, je minilo že več kot tisoč dni. Nič ne kaže, da bi se brutalni spopadi med Hitrimi podpornimi enotami (RSF) in sudanskimi vladnimi silami v bližnji prihodnosti lahko končali. Nasprotno. Vojna, v kateri imajo s podpiranjem genocidne milice pomembno vlogo Združeni arabski emirati, na drugi strani pa nič manj krvoločne vladne sile, ki jih med drugim podpira Egipt, se iz dneva v dan zaostruje.

V slabih treh letih bolj ali manj spregledane in pozabljene vojne v Sudanu je moralo dom zapustiti skoraj 15 milijonov ljudi. Od tega jih je po podatkih Združenih narodov približno 4,5 milijona zbežalo v sosednje države, večinoma v Egipt in Čad. Že pred (zadnjo) vojno je bilo po podatkih Mednarodne organizacije za migracije zaradi nasilja, lakote in podnebnih sprememb notranje razseljenih 2,3 milijona Sudancev. Med vojno je bilo v državi ubitih najmanj 150.000 ljudi. Po podatkih Svetovnega programa za hrano je prehransko akutno ogroženih 45 odstotkov prebivalcev Sudana (21,2 milijona), med njimi najmanj polovica otrok. Večina sudanskih šol je zaprtih že leto in pol – deset milijonov otrok je zaradi stalne nevarnosti in uničene infrastrukture ostalo brez šolanja.

V Sudanu po podatkih Unicefa trenutno deluje le četrtina bolnišnic – sredi vojne in humanitarne katastrofe več deset milijonov ogroženih ljudi tako nima dostopa niti do osnovne zdravstvene pomoči. Polovica sudanskega prebivalstva je povsem odvisna od človekoljubne pomoči, ki pa je je vse manj. Po eni strani zaradi zelo oteženega dostopa, ki ga – lakota kot orožje vojne – omejujejo tako vladne sile kot Hitre podporne enote, po drugi pa zaradi praznih humanitarnih proračunov, posledice velikih rezov, predvsem v ZDA.