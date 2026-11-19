Skoraj polovica žensk v zahodni in osrednji Afriki nima pogojev, da bi zavrnila partnerja ali soproga, če ta zahteva spolne odnose.

Pri Združenih narodih opozarjajo, da so najhuje prizadeta mlada dekleta. 45 odstotkov žensk na omenjenem območju ne more reči ne, medtem ko se jih s podobno stisko v vzhodni in južni Afriki ter arabskih državah sooča tretjina. V Latinski Ameriki in na Karibih spolnega odnosa v zakonski zvezi ne more zavrniti vsaka deseta ženska.

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Guardian navaja poročilo Združenih narodov, v katerem piše, da imajo še manj moči za besedo ne dekleta in mlade ženske med 15. in 19. letom starosti. Mladostnice so nasploh pogosto tarča nasilja s strani intimnega partnerja. V poročilu Združenih narodov so analizirali predvsem države, kot so Angola, Demokratična republika Kongo, Kazahstan, Malavi, Mali, Nigerija, Tadžikistan in Zambija.

Jean-Paul Murunga iz organizacije Equality Now je po poročanju Guardiana poudaril, da spolni odnos brez svobodne privolitve pomeni spolno nasilje, tudi, če se to dogaja v zakonski zvezi: »Zakon ne pomeni trajne ali implicitne privolitve. Ženska ima tudi v zakonski zvezi pravico, da sama odloči, kdaj, kako in če sploh bo imela spolni odnos.«

Za to, da bi se vsakdan žensk po celotni afriški celini obrnil na bolje, bi bilo po njegovih besedah najprej treba spremeniti zakone o posilstvu. V nekaterih afriških državah posilstvo v zakonski zvezi namreč ni kaznivo dejanje. V nekaterih državah, kot sta Tanzanija in Eritreja, je posilstvo v zakonu opredeljeno kot kaznivo dejanje le, kadar zakonca ne živita skupaj.

Posilstvo v zakonu kot pojem po številnih državah sploh ne obstaja. FOTO: Monicah Mwangi/Reuters

Problematične so tudi države, v katerih je dovoljena poroka z otrokom oziroma mladoletnico. Dekleta in mlade ženske nimajo skorajda nobene možnosti, da bi jih sistem zaščitil. V Gabonu lahko tožilstvo zoper moškega, ki je ugrabil dekle in se z njo nasilno poročil, obtožnico zoper njega vloži šele po razveljavitvi zakonske zveze, do katere pa ne pride, če se moški s tem ne strinja.

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Strokovnjaki, ki se borijo proti nasilju nad ženskami, opozarjajo, da posilstvo v zakonu kot pojem po številnih državah sploh ne obstaja. Prevladuje namreč mnenje, da je ženska s poroko dolžna privoliti v spolni odnos. Na številnih območjih ima pri potrjevanju teh prepričanj ključno vlogo vera.

Ustanoviteljica organizacije A Girl At A Time Alimatu Dimonekene, ki pomaga mladostnicam v Sierri Leoneju, je poudarila, da se v Afriki o posilstvu v zakonski zvezi sploh ne govori: »Niti ženske same tega nikoli ne bodo imenovale posilstvo. Pač pa iščejo opravičila ali celo krivijo same sebe. V zahodni Afriki velja spolnost za dolžnost v zakonski zvezi. Ženska mora storiti vse, kar zahteva njen soprog.«