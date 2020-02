Enak porodniški dopust tudi za očete

Direktiva Evropske unije iz leta 2019 naroča, da države članice v roku treh let vsakemu staršu zagotovijo vsaj štiri mesece plačanega dopusta, vključno z dvema mesecema, ki se ju ne mora prenesti. Foto: Jure Eržen/Delo

Tudi ostale evropske države po podobni poti

Plačani starševski dodatek se bo na Finskem tako zvišal na obdobje 14 mesecev, pri čemer bo vsakemu staršu po rojstvu otroka na voljo 164 prostih dni. FOTO: Jure Eržen/Delo

Nova finska vlada, ki jo od decembra sestavlja koalicija petih strank na čelu z ženskimi predsednicami, je obelodanila načrte, da bo vsem novopečenim staršem zagotovila možnost do enakega starševskega dopusta, poroča BBC. S tem želijo spodbuditi očete, da bi več časa preživeli s svojimi otroki. Plačani starševski dodatek se bo tako zvišal na obdobje štirinajstih mesecev, pri čemer bo vsakemu staršu po rojstvu otroka na voljo 164 prostih dni. Kot najbolj radodarna država na tem področju, sicer velja sosednja Švedska, ki vsakemu staršu nameni 240 dni.Finska vladi pravi, da želijo na ta način »spodbujati blaginjo in enakost med spoloma«. Ministrica za zdravje in socialne zadeveje medijem dejala, da so začeli s »korenito reformo družinskih prejemkov«, ki bo staršem omogočila krepitev od vsega začetka. Ocenjujejo, da bi spremembe državo stale dodatnih 100 milijonov evrov. Po sedanjem sistemu na Finskem porodniški dopust traja 4,2 meseca, pri tem sta očetom namenjena 2,2 meseca, dokler otrok ne dopoldni dveh let. V povprečju pa si porodniški dopust vzame zgolj vsak četrti oče.Nov načrt tako določa, da bo vsak starš imel na voljo 6,6 meseca prostih dni, nosečnice pa bi prejele še dodatno mesečno nadomestilo. Prav tako je mogoč tudi prenos 69 prostih dni na drugega starša, medtem ko bi starši samohranilci imeli na razpolago obe nadomestili.Direktiva Evropske unije iz leta 2019 naroča, da države članice v roku treh let vsakemu staršu zagotovijo vsaj štiri mesece plačanega dopusta, vključno z dvema mesecema, ki se ju ne mora prenesti.S spolno nevtralnim sistemom se sicer že lahko pohvali Portugalska, kjer v višini celotne plače plačajo 120 dni in še poljubno dodatnih 30 dni v višini 80 odstotkov plače. Očetje na Danskem pa po rojstvu otroka dobijo dva tedna prostih dni, skupaj z mamo si lahko delijo še 32 tednov.Glede na lansko Unicefovo poročilo so bile kot države z najbolj družinam prijazno politiko razglašene Švedska, Norveška, Islandija, Estonija in Portugalska. V druščini 31 najbolj bogatih držav, pa so se na dnu znašle Velika Britanija, Irska, Grčija, Ciper in Švica.