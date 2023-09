Enega glavnih osumljencev v aferi Katargate izpustili iz pripora

Antonia Panzerija, nekdanjega evroposlanca iz Italije in enega glavnih osumljencev v korupcijski aferi Katargate, ki je lani močno pretresla Evropski parlament, so danes izpustili iz hišnega pripora, je sporočilo belgijsko tožilstvo. Ob tem mora ostati v Belgiji in ne sme stopiti v stik z drugimi osumljenci, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nekdanji evroposlanec iz Italije Antonio Panzeri je bil izpuščen iz pripora. FOTO: Kenzo Tribouillard/AFP

Panzeri je januarja s tožilstvom sklenil dogovor o sodelovanju v preiskavi v zameno za krajšo zaporno kazen. Afera Katargate od lanskega decembra pretresa Bruselj, potem ko je policija izvedla več kot 20 preiskav v Belgiji, Italiji in Grčiji ter zasegla več kot 1,5 milijona evrov v gotovini.

Osumljenci, na čelu z nekdanjo podpredsednico Evropskega parlamenta Evo Kaili, naj bi od Katarja in Maroka prejeli velike vsote denarja za vplivanje na politične izjave in odločitve v parlamentu v korist obeh držav. Tožilstvo jih obtožuje korupcije, pranja denarja in članstva v kriminalni združbi. Panzeri naj bi imel pri tem vodilno vlogo.

Poleg Kaili in Panzerija so v afero vpleteni še parlamentarni pomočnik in partner Kaili, Francesco Giorgi, italijanski evroposlanec Andrea Cozzolino, vodja nevladne organizacije No Peace Without Justice, Niccolo Figa-Talamanca in belgijski evroposlanec Marc Tarabella.

Giorgija, Tarabello, Kaili in Cozzolina so medtem že izpustili iz hišnega pripora. Kaili trdi, da je nedolžna, njen partner Giorgi pa je vpletenost v korupcijske posle delno priznal.