Enega samega znaka ni, ki bi obetal vsaj začasno prekinitev ognja

Medtem ko so izraelske sile še naprej silovito bombardirale in raketirale območje Gaze, se je prvič po 7. oktobru, ko je Hamas napadel Izrael, oglasil voditelj libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah šejk Hasan Nasrala, ki pa kljub ognjeviti retoriki – vsaj neposredno ne – ni napovedal vojne Izraelu. Isti dan se je v Izrael že četrtič po začetku novega vala spopadov mudil ameriški zunanji minister Antony Blinken in judovski državi ponovno izrekel polno podporo.