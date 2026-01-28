Energetska odvisnost od Rusije se bo še poglobila

Madžarski prevzem ruskega lastniškega deleža v Naftni industriji Srbije (Nis) še ni zaključen in se morda niti ne bo zgodil, pa že razblinja utvaro o ruski naklonjenosti Srbiji, je posvaril strokovnjak za energetiko in opozicijski poslanec v srbskem parlamentu Miroslav Parović. Kadrovska šibkost in velika izpostavljenost oblasti izsiljevanju velikih igralcev sta po njegovi oceni oviri na poti do večje energetske neodvisnosti države z velikim vplivom na oskrbo z energijo v regiji.

Kaj je Rusija sporočila Srbiji, ko je zavrnila njeno finančno ugodnejšo ponudbo za nakup ruskega deleža v Nisu? Kaj madžarska prevlada nad energetsko oskrbo v Srbiji pomeni za celotno regijo? Kakšne igre velikih sil so v ozadju dogajanja, ki močno vpliva na državljane male regije? Kako si navidez sprte balkanske politične elite znajo in zmorejo pomagati, ko gre za res in je v igri resen denar? In česa se vsi skupaj lahko naučijo od balkanskih kriminalnih struktur, ki med seboj odlično sodelujejo?