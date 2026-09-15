Eni bi odpravili entitete, drugi bi Hrvatom dali svojo

Da Bosna in Hercegovina s sedanjo ustavno ureditvijo težko deluje kot učinkovita evropska demokracija, njeni državljani opažajo iz dneva v dan. Pred volitvami se v mednarodni javnosti vedno znova pojavijo predlogi reform, za katere imajo njihovi snovalci različne motive, predvsem pa se o teh ne posvetujejo s prebivalstvom BiH. Temu primerna je tudi uresničljivost teh zamisli.

»Bosna in Hercegovina potrebuje novo ustavno arhitekturo: zvezno, demokratično, multietnično in evropsko. Moj predlog je jasen: namesto sedanje daytonske ureditve, ki ji je očitno potekel rok trajanja, po zgledu avstrijske ureditve predlagam deset enakopravnih zveznih držav, močne občine, eno državljanstvo, regionalno demokracijo in eno močno Bosno in Hercegovino,« je svojo zamisel reforme administrativne ureditve BiH za Delo predstavil Günther Fehlinger-Jahn.

Avstrijski ekonomist je znan kot proevropski aktivist, napovedal je kandidaturo za avstrijskega predsednika leta 2028 in vstop nevtralne Avstrije v Nato leta 2029.

Predlog desetih zveznih držav z glavnimi mesti

Čeprav se zaveda, da njegova zamisel nima možnosti za uspeh brez soglasja lokalnega prebivalstva in predvsem brez soglasja velesil, je Fehlinger-Jahn prepričan, da bi BiH bolje delovala, če bi imela deset zveznih držav, povezanih v federacijo.

Države, ki si jih je zamislil, so: Una – Sana z glavnim mestom Bihać, Krajina z Banjaluko, Posavina z glavnim mestom v Brčkem, prestolnica zvezne države Drina bi bil po njegovi zamisli Višegrad. Država Soli bi imela prestolnico Tuzlo, Srednja Bosna Zenico, Vrhbosna bi imela glavno mesto Sarajevo, državica Tropolje prestolnico Livno, prestolnica Zahodne Hercegovine bi bil Mostar, Vzhodne Hercegovine pa Trebinje. Po zamisli avstrijskega ekononista bi Sarajevo ostalo glavno mesto države, etničnih entitet pa ne bi bilo več.

S tem bi Bosna in Hercegovina nastopala kot ena država z enotno zunanjo politiko, obrambo, carinami, zveznim sodstvom in nacionalno infrastrukturo, zaradi česar bi lažje vstopila v Nato in se vključila v Evropsko unijo. Zvezne države bi po njegovi zamisli imele pristojnosti na področjih izobraževanja, zdravstva, regionalnega razvoja, infrastrukture, kulture, prostorskega načrtovanja in lokalne samouprave.

Avstrijec ve, da bo spet trčil ob Dodika

Federalizem je Avstrijec videl kot prehod iz »daytonske paralize v moderno evropsko federacijo«, ni pa si delal utvar o uresničljivosti svojih zamisli.

»Sem zgolj proevropski aktivist, del civilne družbe in jasno je, da nimam moči. Menim pa, da država, ki si želi uresničiti reforme, nujne za vstop v EU, mora najti evropske rešitve za svoje težave. Seveda vem, da Dodiku zamisel ne bo všeč. Zelo dobro se poznava iz preteklosti, imela sva že nekaj dobrih bitk,« je povedal Fehlinger-Jahn.

Pripombi, da se na Balkanu redko zgodi, kar si želijo državljani teh držav, temveč zgodovino pišejo velesile, je sogovornik pritrdil in dodal, da imajo Združene države Amerike pod Trumpom polne roke dela drugje.

»Seveda imajo tudi ZDA interese na Balkanu, a se bojim, da imajo tako polne roke dela z drugimi težavami, da je zanje Bosna in Hercegovina morda na stotem mestu na seznamu prednostnih nalog,« je povedal sogovornik.

Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy, v katerem sodeluje medijska hiša Delo. Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe (št. pogodbe 101119678). Izražena stališča in mnenja pripadajo avtorju in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za raziskave (REA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki financira akcijo. / Foto Delo

Pesem za ušesa HDZ

Tudi Heritage Foundation, vplivno mislišče ameriških konservativcev, se zavzema za temeljito prenovo politične ureditve Bosne in Hercegovine. Na podlagi poročil raziskovalca hrvaških korenin Maxa Primorca so pripravili predlog reform v štirih točkah.

Prva točka predvideva odpravo mednarodnega nadzora prek urada visokega predstavnika (OHR). Izrecno so pozvali k zmanjšanju pristojnosti ali popolni ukinitvi OHR, ki da deluje kot »imperialni upravitelj«, ki ni nikomur odgovoren.

Predlagali so še, da bi namesto sedanje razdelitve na dve entiteti, Federacijo BiH in Republiko Srbsko, razdelili državo na tri enakopravne federalne enote, ki bi temeljile na obstoječih ozemeljskih mejah. S tem bi bosanski Hrvati dobili svojo entiteto, kot si že dolgo prizadeva politično vodstvo Hrvatov v BiH.

S preoblikovanjem volilne zakonodaje bi preprečili prelivanje glasov, pri katerem številnejša demografska skupina vpliva na izvolitev predstavnikov številčno manjše skupine.

Četrta točka se nanaša na čezatlantsko energetsko povezovanje, kar BiH postavi v položaj strateške partnerice ZDA na področju utekočinjenega zemeljskega plina in omaje prevlado ruskega plina ter kitajskega in iranskega gospodarskega vpliva na Balkanu.

»Ukinitev OHR je sprejemljiva predvsem za srbski in hrvaški del BiH, Bošnjaki pa v visokem predstavniku še vidijo varovalko enotne države,« je poudaril Igor Davidović, bosansko-hercegovski diplomat in politični analitik.

Po drugi strani je Avstrijčevo zamisel ocenil za neuresničljivo, »ker se pri nas nikoli nič ne spremeni brez velikih igralcev, torej ZDA in drugih«.