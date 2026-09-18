Izrael besen: Savdska Arabija dobiva F‑35, Iran pa obnavlja napadene objekte

Teden splošne razprave generalne skupščine OZN je pogosto čas zakulisnih srečanj in odločitev, katerih posledice segajo daleč onkraj newyorške palače narodov. Letos bo eno najpomembnejših vprašanj, kaj bo ameriški predsednik Donald Trump storil z Iranom. V času, ko se bodo v New Yorku zbrali voditelji držav in vlad z vsega sveta, namerava z voditelji zalivskih držav govoriti tudi o naslednji fazi vojne. Trump je dejal, da je pred njim »velika odločitev«: ali naj nadaljuje napade in »uniči« iranski režim. »Z menoj je vse mogoče,« je dodal.

Trump je Savdski Arabiji, ki jo poleg Irana napadajo tudi Teheranu naklonjeni jemenski Hutiji, ta teden odobril prodajo 48 vojaških letal F-35 s pripadajočo opremo. Posel, vreden 24,3 milijarde dolarjev, mora potrditi še kongres. Bela hiša je že pred tem podprla krepitev obrambnih in drugih povezav Riada z državami v regiji, med drugim s Turčijo in Pakistanom.