Enote Wagner naj bi zavzele Bahmut, v Kijevu to zanikali

Vodja ruske najemniške vojaške skupine Wagner Jevgenij Prigožin je danes sporočil, da so njegove enote zavzele mesto Bahmut na vzhodu Ukrajine, kjer spopadi trajajo od lanskega poletja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Kijevu so navedbe zanikali in sporočili, da se boji nadaljujejo.

»20. maja 2023, danes opoldne, smo Bahmut v celoti zavzeli,« je sporočil Prigožin v videoposnetku, ki ga je objavil na Telegramu. Na posnetku z oboroženimi moškimi stoji pred porušenimi stavbami.

»Operacija za zavzetje Bahmuta je trajala 224 dni (...). Tu je bil samo Wagner,« je dodal Prigožin, ki je v sporu z rusko vojsko. Napovedal je, da bodo njegove enote nadzor nad mestom ruski vojski predale do 25. maja.

»Do 25. maja bomo popolnoma preiskali mesto, vzpostavili obrambne položaje in ga predali vojski. Mi pa se bomo vrnili v oporišča,« je dejal Prigožin v videoposnetku.

Tiskovni predstavnik ukrajinskega vzhodnega poveljstva je medtem po poročanju britanskega BBC navedel, da se boji v mestu nadaljujejo. Ukrajinsko obrambno ministrstvo pa je danes poročalo o obnovljenih spopadih v Bahmutu.

V Bahmutu potekajo srditi spopadi. Razmere so kritične, je na Telegramu sporočila namestnica obrambnega ministra Hana Maljar. Za zdaj naši branilci nadzorujejo nekatere industrijske in infrastrukturne objekte na tem območju, je poudarila.

Skupina Wagner vodi večmesečni ruski napad na Bahmut, v tej najdaljši in najbolj krvavi bitki v okviru ruske agresije na Ukrajino pa je prišlo do izraza rivalstvo med najemniško skupino in rusko redno vojsko.

V Bahmutu se nismo borili samo z ukrajinsko vojsko, ampak tudi z rusko birokracijo, ki nam je na pot postavljala palice, je danes dejal Prigožin.

Ukrajinsko mesto, kjer je pred vojno živelo približno 70.000 ljudi, je po večmesečnih srditih bojih med ruskimi in ukrajinskimi silami ostalo praktično brez civilnega prebivalstva. Obe strani sta v boj za mesto vložili veliko moči, čeprav po mnenju analitikov nima velike strateške vrednosti.