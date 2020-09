Epidemija je v razmahu, pivška občina že v omejitve

Ključni poudarki

Danes se uradno začenja 75. zasedanje Generalne skupščine ZN, splošna razprava svetovnih voditeljev članic ZN pa bo potekala od 22. do 30. septembra, vendar zaradi pandemije koronavirusa prvič doslej virtualno brez fizične prisotnosti delegacij iz vsega sveta.V londonski Nacionalni galeriji portretov bodo na ogled postavili izbor stotih fotografij, ki so jih poslali Britanci in prikazujejo njihova življenja med epidemijo koronavirusa. Zgodovinarji prihodnosti bodo tako videli stare starše, ki prek plastičnega pregrinjala objemajo vnuke, na spletu predvajane pogrebe in izmučene zdravstvene delavce.Prav tako bodo videli svetlejše plati pandemije: prikaze dobrote, kot so salti gibčnega Spidermana pred oknom, polnim otrok, in kako žena striže moževe predolge lase s pasjim ščipalnikom za nohte, piše britanski The Guardian. Pri galeriji so fotografije zbirali v sklopu družbenega fotografskega projekta Hold Still. Predstavili bodo izbor stotih fotografij, sicer pa so jih Britanci galeriji poslali več kot 31.000.Zunanji ministerdanes na Brdu pri Kranju gosti kolege iz Avstrije, Češke, Madžarske in Slovaške na tretjem srečanju v okviru neformalne pobude Central 5 (C5). V ospredju pogovorov bodo po napovedih usklajevanje ukrepov za omejevanje novega koronavirusa ter blažitev gospodarskih in družbenih posledic pandemije covida-19. O tem so ministri pobude, ki združuje države s podobnimi pogledi na nekatera vprašanja, govorili že na srečanjih na Dunaju in v Budimpešti junija in julija. Zdaj so razmere še resnejše, saj število okužb z novim koronavirusom v regiji po zaključku poletnih počitnic in z vrnitvijo otrok v šolske klopi strmo narašča in je celo višje kot spomladi, države pa znova sprejemajo ukrepe za omejitve potovanj.