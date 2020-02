Epidemija koronavirusa se še naprej širi po svetu

Policisti pred vhodom zaprtega hotela Evropa v Innsbrucku, kjer je je zaposlena receptorka iz Italije, ki se je okužila z novim koronavirusom. FOTO: Stringer/Reuters

Vojska ZDA je sporočila, da so okužbo z novim koronavirusom potrdili tudi pri ameriškem vojaku. 23-letni vojak je prvi primer okužbe z virusom med približno 28.500 ameriškimi vojaki v Južni Koreji. Vojak z vojaškega oporišča Camp Carroll, ki je 30 kilometrov severno od mesta Daegu, je trenutno v samoizolaciji na svojem domu.

Na Kitajskem, od koder se je virus začel širiti po svetu, je novi koronavirus po zadnjih podatkih zahteval 2715 smrtnih žrtev, doslej pa se je okužilo več kot 78.000 ljudi. V sredo so na Kitajskem zabeležili 52 novih smrtnih žrtev, kar je najmanj v zadnjih treh tednih. Izven žarišča bolezni v provinci Hubei ob tem niso zabeležili nobenega smrtnega primera.V Južni Koreji so danes zabeležili 169 novih okužb z virusom, tako da se je do sedaj v državi skupno z novim koronavirusom okužilo 1146 ljudi, kar je največ izven Kitajske. Zaradi bolezni covid-19 je doslej v Južni Koreji umrlo 11 ljudi. V Italiji , ki velja za evropsko žarišče, so doslej našteli 11 žrtev, okuženih je 325 ljudi, piše La Stampa. V Sloveniji še ni potrjenega primera okužbe.Prvi primer okužbe z novim koronavirusom so v torek potrdili tudi na Hrvaškem in v Švici, prva dva primera v Avstriji , v Španiji, kjer je okuženih pet ljudi, pa so potrdili prvi primer v celinskem delu države.Včeraj so v Innsbrucku zaprli hotel, v katerem je kot receptorka zaposlena štiriindvajsetletnica iz Italije, ena od dveh okuženih v Avstriji. O tem, ali bodo za hotel razglasili karanteno, še odločajo.Meje z Italijo ostajajo odprte ; njihovo zaprtje bi bil neučinkovit in prekomeren ukrep, so v torek sklenili ministri za zdravje držav v soseščini Italije.V Braziliji so v torek potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom , kar bi lahko bil tudi prvi potrjeni primer v Južni Ameriki.Po poročanju brazilskih medijev so okužbo potrdili pri 61-letniku iz Sao Paula, ki je bil med 9. in 21. februarjem na severu Italije. Trenutno naj bi bil v izolaciji na svojem domu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.O prvem primeru okužbe z virusom poročajo tudi iz Alžirije, kar je hkrati tudi prva potrjena okužba z virusom v kateri od držav severne Afrike. Alžirski minister za zdravje Abderrahmane Benbouzid je sporočil, da gre za Italijana, ki je 17. februarja pripotoval v državo.