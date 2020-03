Epidemija še zaostruje tragedijo beguncev

FOTO: Ali Hashisho Reuters

»Dvojni zaščitni ukrepi«

Slabe tri tedne potem, ko je Turčija odprla svoje meje z Evropsko unijo – najbolj to velja za Grčijo – in proti njim kot orodje svojega političnega boja poslala več tisoč beguncev in migrantov, je kaos na mejah in, predvsem, neznosno trpljenje ljudi na begu, zamenjal strah, da bi se v strahovito prenaseljenih begunskih taboriščih (ne le) na grških vzhodno-egejskih otokih lahko hitro in usodno razširil virus covid-19. Humanitarni delavci se, če ne bo takojšnjih ukrepov, bojijo najhujšega.Zdravniki brez meja (MSF) so v sredo grške oblasti in EU pozvali, naj 42.000 ljudi, ki bivajo v grozljivih razmerah in brez kakršne koli možnosti osnovne higiene, nemudoma evakuirajo na varnejše lokacije. Drugače bi lahko hitro prišlo do »popolnega viharja«.V taborišču Moria na Lezbosu, kjer je uradno prostora za 3000 ljudi, se trenutno nahaja 22.000 beguncev in migrantov – polovica je mlajših od 18 let, med njimi je tisoč otrok brez spremstva. V taborišču se odvija velika človeška tragedija – pred tremi dnevi je v požaru umrl otrok. Kadar koli se lahko zgodi nekaj strašnega, a pozornosti mednarodne javnosti za trpljenje beguncev je »zmanjkalo« že pred izbruhom epidemije novega koronavirusa, ki je evropskim državam pomagal zapreti meje.»V taborišču Moria ima 1300 ljudi na voljo eno pipo s tekočo vodo. In nič mila. Eno stranišče je na voljo za 160 ljudi. Pet ali šestčlanske družine spijo na treh kvadratnih metrih. Ljudje se gnetejo. Nemogoče se je držati osnovnih zaščitnih ukrepov. V takšnih pogojih bi se lahko virus zelo hitro razširil,« je dejala, zdravstvena koordinatorka Zdravnikov okoli 42.000 ljudi – nemogoče zajeziti izbruh virusa.Po besedah naših grških sogovornikov v Morii – podobno je tudi v drugih taboriščih, številna so »divja«, saj ljudem, ki so v Grčiji prispeli po 1. marcu ni dovoljeno bivati v tako imenovanih namestitvenih centrih – močno primanjkuje zdravstvenega osebja.Pomanjkljiva je oskrba s pitno vodo, hrano in, vse bolj, tudi zdravili. Z ukrepi, ki jih z namenom zajezitve širjenja koronavirusa v zadnjih dneh uvedla tudi grška vlada, bo oskrba še veliko bolj otežena. Nobenega dvoma ni, da se bodo napetosti na otokih, kjer so v zadnjih tednih potekali protesti proti beguncem in proti oblastem, še zaostrile. Ob tem je treba poudariti, da v begunskih taboriščih potekajo izjemno omejena testiranja – do zdaj ni bilo nobenega pozitivnega primera. Na Lezbosu je bila sicer do zdaj (prejšnji teden) pri domačinki potrjena ena okužba.MSF opozarja, da v Grčiji ni načrta za odziv v primeru epidemije v taboriščih. Prav tako ne v EU, ki je upravljanje z begunsko tragedijo prepustila eni najbolj občutljivih držav. Predsednik grške vladeje napovedal, da bodo na otokih veljali »dvojni zaščitni ukrepi«, a to dejansko pomeni, da bo životarjenje beguncev in migrantov še slabše. Grške oblasti so se namreč odločile, da bodo v primeru prvega pozitivnega testa za 14 dni povsem zaprle taborišča. V naslednjih dneh bodo grške oblasti okoli taborišč začele postavljati visoke žičnate ograde.Obenem je od srede že tako ali tako omejeno gibanje beguncev in migrantov v Grčiji drastično omejeno. Ob tem so evropske države, ki so še sprejemale begunce, to začasno prenehale početi. Vključno z Nemčijo.