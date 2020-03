FOTO:Epidemija v Italiji še ni dosegla vrha, Conte napovedal 25 milijard evrov pomoči

Izolirani, a povezani. Pesem za Italijo v rimski četrti Magliana. FOTO: Andreas Solaro/AFP

Zdravstveni sistem na robu zmogljivosti

Italijani so k petju in muziciranju na balkonih dodali še prižiganje lučk. Dvigovanje morale z akcijo Razsvetlimo Italijo. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

Finančno injekcijo naj bi potrdili dopoldne

Frančišek moli v starodavni rimski baziliki Santa Maria Maggiore. FOTO: Vatican Media/Reuters

Italija se je v nov teden prebudila po včerajšnji objavi najvišjega števila umrlih zaradi bolezni covid-19 . Po zadnjih uradnih podatkih je v 24 urah umrlo 368 ljudi, dan pred tem 175. Skupna tragična statistika smrti v Italiji se je povzpela do števila 1809.Včerajšnje število okuženih je bilo 20.603, kar je 2.853 več kot dan prej. Če k okuženim in umrlim prištejemo še ozdravljene, so v Italiji doslej skupno potrdili 27.747 okužb.Medije so zapolnile tudi fotografije papeža, ki je popoldne zapustil Vatikan in se skozi izpraznjeni center Rima peš podal do bazilike Santa Maria Maggiore in cerkve San Marcellino in Corso. V obeh je molil za konec italijanske in globalne zdravstvene tragedije.Statistika smrti se sicer še vedno najbolj nanaša na Lombardijo, v kateri je število smrti včeraj prvič preseglo 200, hospitaliziranih pa je 4.898 ljudi. Pozitivnejši podatek je, da so v intenzivno oskrbo sprejeli 25 ljudi, kar je manj od dnevnega povprečja, ki znaša 45.Alarmantne napovedi, da zdravstveni sistem ne bo zdržal takšnega širjenja epidemije, so tokrat prišle iz Bergama. Rimska vlada je sicer v Lombardijo nazadnje poslala 500.000 zaščitnih mask, a to zadošča le za kak dan. Dnevno jih namreč potrebujejo kar 300.000.V sosednji Furlaniji - Julijski krajini oje okuženih 347 ljudi, kar je 46 več kot dan pred tem. Doslej je umrlo 14 ljudi.Po besedah premiera, ki jih je objavil Corriere della sera, epidemija kljub visokim številkam še ni dosegla vrhunca. Premier je sicer milanskemu časopisu navedel oceno italijanskih zdravnikov. Napovedal je tudi državno finančno injekcijo, namenjeno zdravstvu, gospodarstvu, podjetjem in družinam, ki bo znašala 25 milijard evrov. Vladni ukrep naj bi potrdili opoldne.Po besedah zunanjega ministraso umaknili prepoved izvoza zaščitne opreme iz Nemčije in Francije. Kot je objavil, je Italija naročila 3.800 ventilatorjev, 30 milijonov kirurških mask, 7 milijonov rokavic, 13 milijonov zaščitnih oblek oziroma delov teh in opremo za 67.000 testov okužb.V Milanu ostajajo v veljavi ostra pravila samoizolacije. Policisti so včeraj opravili skoraj 10.000 kontrol spoštovanja pravil karantene. Kršitve so ugotovili pri nekaj več kot 200 ljudeh, ob tem še 20 kršitev v trgovskih lokalih.