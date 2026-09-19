EPP, s podporo Janševe SDS, odpira vse več vrat na desno

Čeprav v EPP še vedno zavračajo trditve o sodelovanju s skrajno desnico, je več glasovanj v evropskem parlamentu že načelo požarni zid okoli desničarskih strank, kot so Fidesz Viktorja Orbána, Nacionalni zbor Marine Le Pen in Alternativa za Nemčijo (AfD). Sodelovanje med njimi je postalo posebno očitno pri zeleni zakonodaji in migracijah.

Naveza EPP z bolj desnimi strankami, tudi skrajnimi, je po neuradnih informacijah v odboru za pravne zadeve podprla odvzem imunitete Mateju Toninu (NSi). Na plenarnem zasedanju se je nato za las razpletlo drugače. Slovenski del EPP, predvsem SDS, je bil doslej vedno med najbolj odprtimi za sodelovanje z bolj desnimi strankami.