Demokrati: Epstein v sporočilih trdil, da je Trump »vedel za dekleta«

Jeffrey Epstein je v zadnjih 15 letih v zasebni korespondenci večkrat poimensko omenil tudi Donalda Trumpa, izhaja iz Epsteinovih elektronskih sporočil, ki so jih danes objavili demokrati v Odboru predstavniškega doma za nadzor. V Beli hiši so njihove navedbe zanikali.
Kot je navedel CNN, objavljena e-sporočila, ki jih je Epstein naslovil na svojo dolgoletno sodelavko Ghislaine Maxwell in na publicista Michaela Wolffa, vključujejo tudi trditve, da je Trump preživel precej časa z žensko, ki jo demokrati iz omenjenega odbora opisujejo kot žrtev Epsteinove trgovine z ljudmi zaradi spolnega izkoriščanja.
Sporočila vključujejo tudi zapis, v katerem je Epstein trdil, da je Trump »vedel za dekleta« – kot kaže, s sklicem na Trumpovo trditev, da je Epsteina izključil iz svojega kluba Mar-a-Lago, ker je speljeval mlade ženske, ki so tam delale. V objavljenem sporočilu Wolfu 31. januarja 2019 je navedel: »Seveda je vedel za dekleta, Ghislaine je prosil, naj neha.«
Trump je sicer že v preteklosti odločno zanikal, da bi vedel za Epsteinove nezakonite dejavnosti. Poznala sta se v devetdesetih in 2000-ih letih, vendar sta se okoli leta 2004 sprla.
Demokrati so sporočila pridobili potem, ko so sodno pozvali k pregledu Epsteinove zapuščine. Trump ni prejel in ni poslal nobenega od teh sporočil, ki v veliki meri predhodijo njegovemu predsedniškemu mandatu, prav tako ni bil obtožen nobenega kaznivega dejanja v povezavi z Epsteinom ali Maxwellovo. Kot navaja CNN, je za komentar zaprosil Belo hišo in Wolffa.
V enem od elektronskih sporočil z dne 2. april 2011, ki ga je CNN neodvisno pregledal, je Epstein Maxwellovi pisal: »želim, da se zaveš, da je tisti pes, ki ni zalajal, Trump. (začrnjeno) je pri meni doma z njim preživela ure.«
Maxwellova je sicer namestniku pravosodnega ministra Toddu Blanchu v intervjuju letos dejala, da »nikoli ni bila priča, da bi bil predsednik v kakršnemkoli neprimernem okolju«, in da se ne spominja, da bi kdaj videla Trumpa v Epsteinovi hiši. Povedala je, da je videla oba moška skupaj v družabnih okoljih.
»Predsednik ni bil nikoli neprimeren do kogarkoli,« je izjavila. »V času, ko sem bila z njim, je bil v vseh pogledih gospod.«
Ime osebe, na katero se je Epstein skliceval v omenjenem sporočilu, so začrnili demokrati v Odboru predstavniškega doma za nadzor, da bi zaščitili njeno identiteto, še navaja CNN. Sicer so iz Epsteinove zapuščine prejeli paket 23.000 dokumentov.
Bela hiša se je na objavo elektronskih sporočil s strani demokratov hitro odzvala. Tiskovna predstavnica Karoline Leavitt je, kot poroča BBC, navedla: »Demokrati so selektivno razkrili elektronska sporočila liberalnim medijem, da bi ustvarili lažno zgodbo za obrekovanje predsednika Trumpa.
Neimenovana žrtev, omenjena v teh elektronskih sporočilih, je pokojna Virginia Giuffre, ki je večkrat izjavila, da predsednik Trump ni bil vpleten v nobeno kršitev in da ni mogel biti prijaznejši do nje v njunih omejenih stikih.
Dejstvo ostaja, da je predsednik Trump pred desetletji izgnal Jeffreyja Epsteina iz svojega kluba, ker se je neprimerno obnašal do njegovih zaposlenih žensk, vključno z Giuffrejevo,« je še navedla.
