    Svet

    Demokrati: Epstein v sporočilih trdil, da je Trump »vedel za dekleta«

    Ameriški demokrati so objavili Epsteinova elektronska sporočila, v katerih je omenjen Donald Trump. V Beli hiši so njihove navedbe zanikali.
    Kot navaja CNN, e-sporočila, ki jih je Jeffrey Epstein naslovil na Ghislaine Maxwell, vključujejo tudi trditve, da je Trump preživel precej časa z žensko, ki jo ameriški demokrati opisujejo kot žrtev Epsteinove trgovine z ljudmi zaradi spolnega izkoriščanja. FOTO: Handout/Reuters
    Galerija
    Kot navaja CNN, e-sporočila, ki jih je Jeffrey Epstein naslovil na Ghislaine Maxwell, vključujejo tudi trditve, da je Trump preživel precej časa z žensko, ki jo ameriški demokrati opisujejo kot žrtev Epsteinove trgovine z ljudmi zaradi spolnega izkoriščanja. FOTO: Handout/Reuters
    R. I.
    12. 11. 2025 | 16:10
    12. 11. 2025 | 17:20
    4:12
    A+A-

    Jeffrey Epstein je v zadnjih 15 letih v zasebni korespondenci večkrat poimensko omenil tudi Donalda Trumpa, izhaja iz Epsteinovih elektronskih sporočil, ki so jih danes objavili demokrati v Odboru predstavniškega doma za nadzor. V Beli hiši so njihove navedbe zanikali.

    image_alt
    Objavili del dokumentov, med omenjenimi Elon Musk, princ Andrew, Steve Bannon

    Kot je navedel CNN, objavljena e-sporočila, ki jih je Epstein naslovil na svojo dolgoletno sodelavko Ghislaine Maxwell in na publicista Michaela Wolffa, vključujejo tudi trditve, da je Trump preživel precej časa z žensko, ki jo demokrati iz omenjenega odbora opisujejo kot žrtev Epsteinove trgovine z ljudmi zaradi spolnega izkoriščanja.

    Sporočila vključujejo tudi zapis, v katerem je Epstein trdil, da je Trump »vedel za dekleta« – kot kaže, s sklicem na Trumpovo trditev, da je Epsteina izključil iz svojega kluba Mar-a-Lago, ker je speljeval mlade ženske, ki so tam delale. V objavljenem sporočilu Wolfu 31. januarja 2019 je navedel: »Seveda je vedel za dekleta, Ghislaine je prosil, naj neha.«

    image_alt
    Objavili zloglasno Epsteinovo rojstnodnevno knjigo in Trumpovo sporočilo v njej

    Iz Epsteinove zapuščine prejeli paket 23.000 dokumentov

    Trump je sicer že v preteklosti odločno zanikal, da bi vedel za Epsteinove nezakonite dejavnosti. Poznala sta se v devetdesetih in 2000-ih letih, vendar sta se okoli leta 2004 sprla.

    Demokrati so sporočila pridobili potem, ko so sodno pozvali k pregledu Epsteinove zapuščine. Trump ni prejel in ni poslal nobenega od teh sporočil, ki v veliki meri predhodijo njegovemu predsedniškemu mandatu, prav tako ni bil obtožen nobenega kaznivega dejanja v povezavi z Epsteinom ali Maxwellovo. Kot navaja CNN, je za komentar zaprosil Belo hišo in Wolffa.

    V enem od elektronskih sporočil z dne 2. april 2011, ki ga je CNN neodvisno pregledal, je Epstein Maxwellovi pisal: »želim, da se zaveš, da je tisti pes, ki ni zalajal, Trump. (začrnjeno) je pri meni doma z njim preživela ure.«

    image_alt
    Ghislaine Maxwell: Zapor je ena najbolj grozljivih izkušenj

    Maxwellova je sicer namestniku pravosodnega ministra Toddu Blanchu v intervjuju letos dejala, da »nikoli ni bila priča, da bi bil predsednik v kakršnemkoli neprimernem okolju«, in da se ne spominja, da bi kdaj videla Trumpa v Epsteinovi hiši. Povedala je, da je videla oba moška skupaj v družabnih okoljih.

    »Predsednik ni bil nikoli neprimeren do kogarkoli,« je izjavila. »V času, ko sem bila z njim, je bil v vseh pogledih gospod.«

    Ime osebe, na katero se je Epstein skliceval v omenjenem sporočilu, so začrnili demokrati v Odboru predstavniškega doma za nadzor, da bi zaščitili njeno identiteto, še navaja CNN. Sicer so iz Epsteinove zapuščine prejeli paket 23.000 dokumentov.

    Bela hiša: Neimenovana žrtev je Virginia Giuffre

    Bela hiša se je na objavo elektronskih sporočil s strani demokratov hitro odzvala. Tiskovna predstavnica Karoline Leavitt je, kot poroča BBC, navedla: »Demokrati so selektivno razkrili elektronska sporočila liberalnim medijem, da bi ustvarili lažno zgodbo za obrekovanje predsednika Trumpa.

    Neimenovana žrtev, omenjena v teh elektronskih sporočilih, je pokojna Virginia Giuffre, ki je večkrat izjavila, da predsednik Trump ni bil vpleten v nobeno kršitev in da ni mogel biti prijaznejši do nje v njunih omejenih stikih.

    Dejstvo ostaja, da je predsednik Trump pred desetletji izgnal Jeffreyja Epsteina iz svojega kluba, ker se je neprimerno obnašal do njegovih zaposlenih žensk, vključno z Giuffrejevo,« je še navedla.

    image_alt
    Afera Epstein se obrača proti predsedniku Trumpu

