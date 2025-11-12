Demokrati: Epstein v sporočilih trdil, da je Trump »vedel za dekleta«

Jeffrey Epstein je v zadnjih 15 letih v zasebni korespondenci večkrat poimensko omenil tudi Donalda Trumpa, izhaja iz Epsteinovih elektronskih sporočil, ki so jih danes objavili demokrati v Odboru predstavniškega doma za nadzor. V Beli hiši so njihove navedbe zanikali.

Kot je navedel CNN, objavljena e-sporočila, ki jih je Epstein naslovil na svojo dolgoletno sodelavko Ghislaine Maxwell in na publicista Michaela Wolffa, vključujejo tudi trditve, da je Trump preživel precej časa z žensko, ki jo demokrati iz omenjenega odbora opisujejo kot žrtev Epsteinove trgovine z ljudmi zaradi spolnega izkoriščanja.

Sporočila vključujejo tudi zapis, v katerem je Epstein trdil, da je Trump »vedel za dekleta« – kot kaže, s sklicem na Trumpovo trditev, da je Epsteina izključil iz svojega kluba Mar-a-Lago, ker je speljeval mlade ženske, ki so tam delale. V objavljenem sporočilu Wolfu 31. januarja 2019 je navedel: »Seveda je vedel za dekleta, Ghislaine je prosil, naj neha.«

Iz Epsteinove zapuščine prejeli paket 23.000 dokumentov

Trump je sicer že v preteklosti odločno zanikal, da bi vedel za Epsteinove nezakonite dejavnosti. Poznala sta se v devetdesetih in 2000-ih letih, vendar sta se okoli leta 2004 sprla.

Demokrati so sporočila pridobili potem, ko so sodno pozvali k pregledu Epsteinove zapuščine. Trump ni prejel in ni poslal nobenega od teh sporočil, ki v veliki meri predhodijo njegovemu predsedniškemu mandatu, prav tako ni bil obtožen nobenega kaznivega dejanja v povezavi z Epsteinom ali Maxwellovo. Kot navaja CNN, je za komentar zaprosil Belo hišo in Wolffa.

V enem od elektronskih sporočil z dne 2. april 2011, ki ga je CNN neodvisno pregledal, je Epstein Maxwellovi pisal: »želim, da se zaveš, da je tisti pes, ki ni zalajal, Trump. (začrnjeno) je pri meni doma z njim preživela ure.«

Maxwellova je sicer namestniku pravosodnega ministra Toddu Blanchu v intervjuju letos dejala, da »nikoli ni bila priča, da bi bil predsednik v kakršnemkoli neprimernem okolju«, in da se ne spominja, da bi kdaj videla Trumpa v Epsteinovi hiši. Povedala je, da je videla oba moška skupaj v družabnih okoljih.

»Predsednik ni bil nikoli neprimeren do kogarkoli,« je izjavila. »V času, ko sem bila z njim, je bil v vseh pogledih gospod.«

Ime osebe, na katero se je Epstein skliceval v omenjenem sporočilu, so začrnili demokrati v Odboru predstavniškega doma za nadzor, da bi zaščitili njeno identiteto, še navaja CNN. Sicer so iz Epsteinove zapuščine prejeli paket 23.000 dokumentov.