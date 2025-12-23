Epsteinovi dosjeji ostajajo počrnjeni, kongres grozi z ustavno obtožbo

Pravosodno ministrstvo ZDA je do zakonsko določenega roka v petek objavilo le okoli deset odstotkov dosjejev o pokojnem spolnem prestopniku Jeffreyju Epsteinu, ki jih ima v lasti, od tega le pet odstotkov še neobjavljenih. Člani kongresa pravosodni ministrici Pam Bondi grozijo z ustavno obtožbo in celo aretacijo, poročajo ameriški mediji.

Vlada predsednika Donalda Trumpa bi morala v skladu z novembra sprejetim zakonom do petka objaviti dosjeje o Epsteinu. A namestnik pravosodne ministrice Todd Blanche je v nedeljo za televizijo NBC dejal, da bodo dokumente v prihodnjih tednih objavljali postopoma, saj da je gradivo obsežno in da morajo zaščititi identiteto žrtev.

Kritiki opozarjajo, da so bili številni objavljeni dokumenti popolnoma počrnjeni in da ni jasen namen njihove objave. Ministrstvo za pravosodje je brez pojasnila več deset dokumentov tudi odstranilo, poroča televizija CBS.

Vodja demokratske senatne manjšine Chuck Schumer je predlagal resolucijo za sprejetje pravnih ukrepov proti ministrstvu, dosedanjo objavo dosjejev pa je označil za očitno prikrivanje.

Demokratski kongresnik Ro Khanna in njegov republikanski kolega Thomas Massie, ki sta bila pobudnika javne objave dosjejev in novembra sprejetega zakona, sta v nedeljo napovedala, da bosta zaradi nespoštovanja zakonskih določb ukrepala proti pravosodni ministrici.

Massie je danes v objavi na omrežju X zapisal: »Trump me krivi za zakon, ki ga je na koncu sam podpisal, medtem ko brani svoje bančnike, Billa Clintona in 'nedolžne' obiskovalce otoka posilstev. Medtem Pam Bondi vneto cenzurira, izpušča in briše Epsteinove datoteke, ki jih mora po našem zakonu objaviti.«

Trump je medtem v ponedeljek na vprašanje o Epsteinovih dosjejih odgovoril, da je razočaran, da se temu še vedno posveča pozornost. Zagovarjal je »visoko cenjene« ljudi, ki so lahko znajdejo pod plazom kritik zaradi po njegovem povsem nedolžnih stikov z Epsteinom. Kongresnika Massieja je pri tem označil za zgubo.