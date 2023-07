Erdoğan meni, da si Ukrajina zasluži članstvo v Natu

Turčija podpira prizadevanja Ukrajine za članstvo v Natu, je turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan v petek pozno zvečer dejal svojemu ukrajinskemu kolegu Volodimirju Zelenskemu, ki se je pred prihajajočim vrhom Nata mudil na obisku v Istanbulu. Govorila sta tudi o podaljšanju sporazuma o izvozu ukrajinskega žita, ki se izteče 17. julija.

»Ukrajina si nedvomno zasluži članstvo v Natu,« je dejal Erdoğan na skupni novinarski konferenci z Zelenskim v Istanbulu. Ukrajinski predsednik, ki naj bi se prihodnji teden udeležil vrha Nata v Vilniusu, se je turškemu kolegu zahvalil za podporo.

Zelenski je v petek dejal, da Ukrajina pričakuje uradno povabilo, naj se pridruži Natu, vendar so ZDA omejile njegovo upanje na hiter pristop Ukrajine k zavezništvu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Svetovalec Bele hiše za nacionalno varnost Jake Sullivan je namreč v petek dejal, da bo vrh v Vilniusu »pomemben trenutek na ukrajinski poti k članstvu v Natu«, vendar mora Ukrajina »pred tem narediti še nekaj korakov«.

Zelenski in Erdoğan sta govorila tudi o sporazumu o izvozu ukrajinskega žita prek Črnega morja, ki sta ga Ukrajina in Rusija sklenili lani poleti ob posredovanju Turčije in ZN. Erdoğan je izrazil upanje, da bo sporazum, ki naj bi se iztekel 17. julija, po pogajanjih z Rusijo podaljšan za tri mesece.

Erdoğan je predlagal, da bi sporazum lahko podaljšali še za dve leti, in dodal, da bo to vprašanje izpostavil v pogovorih z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom med njegovim načrtovanim obiskom v Turčiji prihodnji mesec. K podaljšanju sporazuma so pozvali tudi v ZN.