Erdogan predstavil novo turško vlado

Turški voditelj Recep Tayyip Erdogan, ki je v drugem krogu volitev pred tednom dni osvojil tretji petletni predsedniški mandat, je v soboto objavil sestavo nove vlade. Do pomembnejših sprememb je prišlo predvsem na ministrstvih za obrambo, zunanje zadeve in gospodarstvo, poročajo tuje tiskovne agencije. Nova vlada naj bi se prvič sestala v torek.

Erdogan je v soboto po svečani večerji ob inavguraciji, ki se je je udeležilo več deset predsednikov držav in vlad z vsega sveta, pa tudi generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg ter predstavnika Rusije in Kitajske, v predsedniški palači Cankaya oznanil sestavo nove vlade.

V skladu s pričakovanji vodenje ministrstva za finance prevzema 56-letni Mehmet Simsek, ki je to funkcijo že opravljal med letoma 2009 in 2015, nato je bil do leta 2018 tudi podpredsednik vlade, pristojen za gospodarsko politiko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nekdanji ekonomist ameriške banke Merrill Lynch bo zadolžen za vzpostavitev reda v finančni politiki, da bi Turčija ponovno pridobila zaupanje tujih vlagateljev. Država se namreč v zadnjih letih sooča s hudo gospodarsko krizo in visoko inflacijo, zato je bila ekonomska politika ena od glavnih tem pred nedavnimi volitvami.

Poleg ministrstva za finance bo do sprememb prišlo tudi na zunanjem ministrstvu, kjer bo Mevluta Cavusogluja zamenjal Hakan Fidan, nekdanji vodja turške obveščevalne službe MIT. Obrambno ministrstvo pa bo prevzel Yasar Güler, načelnik generalštaba turških oboroženih sil. Zamenjal bo Hulusija Akarja, prav tako nekdanjega načelnika generalštaba, ki je bil na tem položaju od julija 2018.

Na svojih položajih ostajata le dva ministra iz prejšnje vlade, in sicer minister za zdravstvo Fahrettin Koca ter minister za kulturo in turizem Mehmet Ersoy. Podpredsednik vlade je postal Cevdet Yilmaz, ki je v preteklih Erdoganovih vladah že zasedal različne ministrske položaje.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je v soboto v parlamentu v Ankari zaprisegel za tretji petletni predsedniški mandat, potem ko je pred tednom dni z 52,2 odstotka glasov zmagal v drugem krogu predsedniških volitev. V zaprisegi, ki so jo z aplavzom pospremili poslanci njegove vladajoče Stranke za pravičnost in razvoj (AKP), je obljubil, da bo spoštoval vrednote sekularne republike in zagovarjal človekove pravice.