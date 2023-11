Erdogan pri Scholzu na zahtevnih pogovorih

V nadaljevanju preberite:

Nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier in kancler Olaf Scholz sta danes gostila turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana. Predvsem zaradi velikih razlik v pogledih na vojno v Izraelu so bili pogovori izjemno zahtevni. Turški predsednik je namreč nedavno Izraelu odrekel pravico do obstoja in ga označil za teroristično državo. Nemška vlada pa na drugi strani poudarja, da je varnost Izraela smiseln nemške državnosti in zato neomajno stoji na strani pravice Izraela do samoobrambe.