Erdogan se strinja, da švedski pristopni protokol predloži parlamentu

Glavne teme zasedanja voditeljev Nata v Vilni bodo perspektiva članstva Ukrajine v severnoatlantskem zavezništvu, turška blokada ratifikacije pristopnega protokola Švedske in novi obrambni načrti. Vsaj pri eni od njih je do preboja prišlo že dan pred začetkom vrha. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan se je strinjal, da bo švedski pristopni protokol predložil parlamentu in zagotovil čimprejšnjo ratifikacijo. »To je zgodovinski korak, ki bo vse Natove zaveznice naredil močnejše in varnejše,« je po srečanju z Erdoğanom in švedskim premierom Ulfom Kristerssonom sporočil generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg.