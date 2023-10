Erdoğanova prioriteta je sprememba ustave, ne Švedska v Natu

V nadaljevanju preberite:

Potem ko se je v nedeljo zjutraj pred sedežem notranjega ministrstva v Ankari razstrelil samomorilski napadalec, drugega pa so v strelskem obračunu ubili turški policisti, je turško vojaško letalstvo z nedelje na ponedeljek bombardiralo 20 ciljev v severnem Iraku, kjer so pripadniki Kurdske delavske stranke (PKK). Ta je nekaj ur po samomorilskem napadu, v katerem razen obeh napadalcev ni bilo smrtnih žrtev, prevzela odgovornost za napad.

Samomorilski napad v Ankari je bil prvi v Turčiji po skoraj letu dni: novembra lani se je na istanbulskih ulicah razstrelil samomorilski napadalec in ubil šest ljudi. Tedaj nihče ni prevzel odgovornosti za napad, turške oblasti pa so za napad okrivile Kurde. Tako lanski napad v Istanbulu kot nedeljski v Ankari sta v Turčiji obudila travmatične spomine na serijo samomorilskih in terorističnih napadov iz let 2015–2017. Zadnji teroristični napad se je v Ankari zgodil že pred sedmimi leti in pol, ko je zaradi eksplozije avtomobila bombe umrlo 37 ljudi.