Erdoğanova trda roka iz neodvisnih novinarjev ustvarja zvezde

Med stotinami nasprotnikov vladajočega režima v Turčiji, ki so tudi brez obtožnic v zaporu, je enajst novinarjev. To za turške razmere ni veliko, a ne pomeni, da se je odnos oblasti do medijev zmehčal, temveč zgolj kaže, kako učinkovito so utišali najglasnejše kritične glasove.

Toda ni vse črno. Zaradi pritiska države na medije se ljudje zavedajo pomena neodvisnih informacij in so zanje pripravljeni plačati.

V Turčiji je kar 90 odstotkov nacionalnih medijev pod vladnim nadzorom, zato se javnost v zadnjih petih letih množično obrača na kritične ali neodvisne medije različnih političnih usmeritev, da bi izvedeli več o vplivu gospodarske in politične krize na državo.

Po volitvah leta 2023 so bili nasilje in množične aretacije najpogosteje uporabljena taktika zatiranja medijev in novinarjev, ki so poročali o shodih in protestih, je ugotovila mednarodna organizacija Novinarji brez meja.

Pa vendar skoraj sistematična spletna cenzura, samovoljne tožbe proti kritičnim medijem in izkoriščanje pravosodnega sistema niso pripomogli k obnovi priljubljenosti avtokratskega predsednika Recepa Tayyipa Erdoğana, ki se mu nikakor ne uspe izkopati iz praks političnega klientelizma.

Lahko je biti neodvisni novinar v Turčiji

Prepoznaven obraz turških televizijskih programov Canan Kaya je po 20 letih intenzivnega dela sklenila zapustiti finančno varnost televizije pod strogim nadzorom oblasti in kljub številnim izzivom in težavam že sedem let razmeroma uspešno vodi svoj neodvisni spletni medij Media Koridoru. Pravi, da je v Turčiji lahko biti neodvisni novinar, bistveno težje pa se je preživljati s tem delom.

»Če poskušate novinarsko delo opravljati znotraj institucije, torej časopisa, radia in televizije, ste veliko bolj omejeni. Ampak težava je, da poleg uredniške potrebujete tudi ekonomsko svobodo. To je težko doseči z neodvisnim novinarstvom,« je za Delo povedala Canan Kaya.

Turčija, ki jo že več kot dve desetletji vodi Erdoğan, ne prepušča ničesar naključju. Tako kot je oblast v okolici znamenitega trga Taksim – tradicionalnega prizorišča večjih protestov – prekrila granitne tlakovce z betonom in asfaltom ter na površino zgolj narisala črte, ki jih posnemajo, natančno nadzira tudi vse, kar pride v eter. Internetni prostor je pod strogim nadzorom, s čimer se manevrski prostor neodvisnih novinarjev dodatno krči.

Turška neodvisna novinarka Canan Kaya je po 20 letih delo na televiziji zamenjala za svoj spletni portal Media Koridoru, ki ga že sedem let ureja od doma. Foto Novica Mihajlović

Zloraba zakonov in organov, tudi Musk rad pomaga

Oblast poskuša instrumentalizirati zakonski pregon za zastraševanje novinarjev in si prizadeva spremeniti zakonodajo tako, da bi državna agencija RTUK, ki zdaj nadzira delovanje množičnih elektronskih medijev, razširila pristojnosti še na youtube.

Tako bi država omejevala in s pomočjo sankcij ter denarnih kazni zastraševala novinarje in tradicionalne elektronske medije tudi na spletni platformi za nalaganje, ogledovanje in deljenje videovsebin.

»V prvem koraku k nadzoru nad youtubom skozi centralizirano vladno agencijo so določenim youtuberjem, ki imajo več kot 100.000 naročnikov, uvedli obvezo, da pridobijo državno licenco za predvajanje, kot jo denimo potrebuje televizija. Ta zahteva torej obstaja, vendar številni youtuberji, ki imajo več kot sto tisoč naročnikov, nimajo licence.

Ko neodvisni novinar objavi kaj kritičnega do vlade, se regulator nenadoma spomni na zahtevo, da mora youtuber imeti to licenco. Torej lahko ima denimo neki izdelovalec kozmetike več kot milijon naročnikov in s tem močno služi, vlade pa ne zanima. Če pa imate komaj nekaj več kot sto tisoč naročnikov in si drznete kritizirati oblast, se bodo hitro spomnili in vas povprašali po licenci,« je pojasnila Canan Kaya.

Oblast poskuša utišati kritične spletne strani tudi z oteževanjem dostopa do teh strani. Podjetje, ki gosti strežnike določenih spletnih strani, pozovejo, da jim onemogočijo dostop. »Prav tako vlada prepoveduje določene račune na družbenem omrežju x, ki objavljajo iz tujine, običajno jim Elon Musk rad prisluhne. Tudi zanj težko rečemo, da je liberalna oseba,« je poudarila sogovornica.

Lastnik družbenega omrežja X Elon Musk, ki so ga sicer polna usta svobode govora, avtokratskim voditeljem rad izpolnjuje cenzorske želje. Foto Angela Weiss Afp

Del stanovanja je spremenila v studio

Ko se je podala na samostojno pot, je Canan Kaya del stanovanja spremenila v studio, in tako svoje prispevke oddaja kar od doma in prihrani pri najemnini. Njeno delo danes redno spremlja in finančno podpira 51.000 naročnikov.

»Trajalo je nekaj časa, da so tudi sledilci spoznali, da morajo plačati za novico, da novica in njeno predvajanje nekaj staneta,« je pojasnila. Ker se javnost zaveda, da ni več od oblasti neodvisnega institucionalnega vira novic, so odprli denarnice in s plačilom neodvisnemu mediju usmerijo denar neposredno k tistemu, o komer so prepričani, da jih kakovostno informira.

»Nedavno se mi je zgodilo, da se mi je med oddajo pokvaril mikrofon. Mimogrede sem povedala, da potrebujem nov mikrofon. Še pred koncem te oddaje sem od sledilcev dobila denar za nakup. Tega ljudje ne počnejo le zame, podobne izkušnje imajo vsi neodvisni novinarji, ki jim javnost zaupa.«

Brez terena ni sledilcev

Seveda Canan Kaya ne predvaja novic zgolj iz studia, sledilce si je pridobila, ker je veliko na terenu. Šestega februarja 2023 se je javljala s prizorišča katastrofalnega potresa, močno je odmevalo tudi njeno posebno poročilo o islamskih sektah. Med njena vidnejša dela prav tako sodijo razkritja o skrajno konservativnem in zelo vplivnem sunitskem kultu Menzil.

»Sedež imajo v odmaknjenem in skritem kraju na jugovzhodu Turčije. Predstavljajte si ameriške kulte, nekaj takega, imajo svoje varnostnike, svoje javne službe, delujejo kot od sveta ločeno mesto. Policija gre tja, vendar je treba povedati, da so tudi policisti člani tega kulta,« je poudarila.

Nedovisna turška novinarka Canan Kaya je po 20 letih delo na televiziji zamenjala za svoj spletni portal Media Koridoru, ki ga ureja kar od doma, ki ga je deloma preuredila v studio. Foto Novica Mihajlović Delo

Zaradi svoje skrivnostnosti ne dopuščajo dostopa novinarjem, Canan Kaya se je prebila mednje pod pretvezo, da je predstavnica banke, ki na terenu organizira vse, kar je treba za pomoč žrtvam potresa. »Neodvisnih novinarjev v Turčiji ni tako malo, kot bi si kdo predstavljal, je pa to oster boj za preživetje. Včasih ne vemo, ali bomo zaslužili dovolj za hrano,« je pojasnila sogovornica.

S tožbami zaprejo in utišajo kritike

Vlada je večkrat poskušala cenzurirati njeno delo, s prispevkom o velikih odpuščanjih v enem od največjih medijskih konglomeratov Doğan Media, ki ga je pred tem prevzel vladi naklonjen poslovnež Yıldırım Demirören, si je nakopala tožbo. Tudi njeno razkritje, da v glavnem skladišču civilne zaščite na območju potresa v prvih 72 urah ni bilo nikogar, jo je pripeljalo na sodišče. Obakrat je bila oproščena, ker je poročala o dejstvih.

»S kopico tožb novinarje bodisi prestrašijo ali pa tako zaposlijo s snovanjem obrambe, da nimajo časa opravljati svojega dela. Naša država pri tem ni izvirna. To so v ZDA počeli že zdavnaj, v času vladavine Richarda Nixona,« je dejala Canan Kaya. V zaporih je, tudi brez pravnomočne obtožnice, več sto političnih nasprotnikov režima, med njimi enajst novinarjev. To je manj kot nekoč, kar ne pomeni, da je pritisk na novinarje manjši.

V primeru nedavno na štiri leta zapora obsojenega novinarja Fatiha Altaylıja so oblasti dobesedno izumile kaznivo dejanje, ki v zakonu ne obstaja. Ne obstaja člen, ki bi kot kaznivo opredeljeval verbalno grožnjo predsedniku. V turškem kazenskem zakoniku je kot grožnja predsedniku opredeljena fizična grožnja, ki za zaporno kazen predvideva namerno dejanje, usmerjeno proti predsedniku.

Z zapiranjem vidnih novinarjev, kot je Fatih Altaylı, na podlagi izmišljenih obtožb se v javnem prostoru krepi samocenzura: novinarji vse pogosteje pazijo na besede, ko pišejo ali govorijo o predsedniku. »Vsak namreč ve, da je on v resnici v zaporu zato, ker je bil kritičen do oblasti,« je pojasnila sogovornica.

