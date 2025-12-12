  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Erdoğanovo trgovanje z nekdanjimi teroristi

    Kritiki avtokratskemu predsedniku očitajo, da v pogajanjih s kurdsko skupino počne tisto, kar je nekoč očital opoziciji.
    Borci v Turčiji prepovedane Kurdske delavske stranke (PKK), ki je razglašena za teroristično organizacijo, so se konec oktobra takole zbrali na slovesnosti ob razorožitvi, ki daje upanje, da se več desetletij trajajoče nasilje bliža koncu. Foto Thaier al Sudani/Reuters
    Galerija
    Borci v Turčiji prepovedane Kurdske delavske stranke (PKK), ki je razglašena za teroristično organizacijo, so se konec oktobra takole zbrali na slovesnosti ob razorožitvi, ki daje upanje, da se več desetletij trajajoče nasilje bliža koncu. Foto Thaier al Sudani/Reuters
    Novica Mihajlović
    12. 12. 2025 | 05:00
    6:42
    A+A-

    Čeprav turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan velja za izrazito močnega voditelja, je njegov kronski projekt, razorožitev kurdske teroristične skupine Kurdska delavska stranka (PKK), v rokah Abdullaha Öcalana, ki je zaradi terorizma zaprt že 26 let. Predsednik ne sklepa miru s Kurdi zato, ker si želi boljših odnosov z manjšino, ampak ker potrebuje njihove glasove na prihodnjih volitvah, so posvarili kritiki.

    Štiri desetletja trajajoča vojna proti prepovedani Kurdski delavski stranki (PKK), ki tako v Turčiji kot v njenih zaveznicah velja za teroristično organizacijo, je doslej odnesla več kot 40.000 življenj.

    Vlada v Ankari si prizadeva, da bi še pred koncem leta sklenili trajen mir s kurdsko manjšino in razpustili PKK, ki je že maja privolila v razorožitev. Parlamentarna komisija, ki nadzira potek mirovnega procesa, je v okviru dela nedavno obiskala nekdanjega vodjo PKK Abdullaha Öcalana, ki je zaradi terorizma že 26 let zaprt na otoku İmralı.

    Končno poročilo te komisije bo po zadnjih pogovorih z Öcalanom predvidoma pripravljeno do konca leta. Potem bo pot do oblikovanja zakonodaje, ki bo na novo uredila odnose s kurdsko manjšino, odprta. Spomnimo, da je odnos države do manjšin še vedno ena od ovir na poti do članstva v Evropski uniji, za katero malokdo v Turčiji zares verjame, da se ji bodo kdaj pridružili.

    Zakaj ni opozicije v komisiji

    Čeprav sta varnost in obračun s terorizmom nacionalni temi, bode v oči dejstvo, da v omenjeni komisiji ni predstavnikov glavnih opozicijskih strank.

    Med drugim zato, ker so bile v preteklosti tarča očitkov predsednika Recepa Tayyipa Erdoğana, da se povezujejo s kurdskimi teroristi, nam je pojasnil Saffet Akkaya, upokojeni polkovnik turške vojske in predavatelj mednarodnih odnosov na univerzi Çağ v Mersinu.

    »Turčija zaradi terorizma predolgo trpi, preveč nedolžnih ljudi je izgubilo življenje, 300 milijard ameriških dolarjev nas je doslej stala ta vojna. To je preveč. Öcalan je zaprt, ker je vodja teroristične organizacije in je za našo državo morilec. Verjamem, da večina turške družbe ne sprejema vladne pobude za sklenitev miru s PKK,« je poudaril Akkaya.

    Sogovornik je ocenil, da PKK ni več velika grožnja, saj je bila že prej finančno in kadrovsko izčrpana, vendar ne verjame, da so se njeni člani razorožili, kot trdijo. Zato je poudaril, da je sklepanje miru z njimi napačno in da velik del družbe in nekatere opozicijske stranke menijo, da se je treba izogniti pogajanjem s teroristično organizacijo.

    Turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan, ki vodi drugo najmočnejšo vojsko v Natu, si želi med dosežke svoje vladavine vpisati konec konflikta s kurdskimi teroristi in pridobiti kurdske glasove na prihodnjih volitvah. Foto Murad Sezer/Reuters
    Turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan, ki vodi drugo najmočnejšo vojsko v Natu, si želi med dosežke svoje vladavine vpisati konec konflikta s kurdskimi teroristi in pridobiti kurdske glasove na prihodnjih volitvah. Foto Murad Sezer/Reuters

    Zakaj vojak ne verjame teroristom

    »Drži, da so sežgali nekaj orožja, toda to je bila predstava za javnost s starimi kalašnikovkami, ki so jih vrgli v ogenj. Bil sem na Kosovu leta 1999, ko se je razoroževala Osvobodilna vojska Kosova, kar je trajalo okoli šest mesecev. Vse to so spremljali opazovalci od vsepovsod, zelo natančno so popisali serijske številke vsakega kosa orožja, ki so ga pospravili v skladišče. Kdo naj ob rokohitrski razorožitvi verjame, da se je PKK dejansko razorožila,« se je vprašal sogovornik.

    Spomnil je, da je PKK, čeprav znatno oslabljena kot teroristična organizacija, ostala politično gibanje in da je zanje pomembno, da s svojim ravnanjem pridobijo določene politične koristi in v zameno sklepajo svoje dogovore.

    »Zakaj bi se naša oblast pogajala s teroristi, ki se niso razorožili? Gotovo računa, da bo tako pridobila glasove kurdskih volivcev, večino družbe pa skrbijo posledice takšnega trgovanja,« je povedal Akkaya in dodal, da ne verjame, da bo s tem dogovorom terorizem izginil iz države.

    Upokojeni polkovnik je izjavil, da območja severnega Iraka in Sirije blizu turške meje nadzirajo kurdski uporniki, in izrazil zaskrbljenost, da bi se lahko oboroženi člani PKK, ki so po začetku mirovnega procesa hitro izginili v Sirijo ali Irak, po potrebi vrnili.

    Upokojeni polkovnik turške vojske in predavatelj mednarodnih odnosov na mersinski univerzi Saffet Akkaya od vlade pričakuje več previdnosti pri odnosih s PKK. Foto osebni arhiv
    Upokojeni polkovnik turške vojske in predavatelj mednarodnih odnosov na mersinski univerzi Saffet Akkaya od vlade pričakuje več previdnosti pri odnosih s PKK. Foto osebni arhiv

    Erdoğanova nevarna igra

    Sogovornik je poudaril, da je v naravi terorističnih organizacij, da prej ali slej začnejo delovati kot plačanci, delajo za vsakogar, ki ima dovolj denarja in jim lahko koristi.

    »Pri teh dogovorih ne gre za iskrena mirovna prizadevanja, ampak za manever gospoda Erdoğana, da bo znova izvoljen. Nič drugega,« je poudaril Akkaya in opozoril, da je predsednik v preteklosti javno kritiziral druge stranke, ko so poskušale vzpostaviti stike s PKK. Danes sam počne natanko to.

    Če na pogajanja s Kurdi pogledamo v kontekstu dejstva, da je istanbulski župan Ekrem İmamoğlu končal v priporu in mu grozi več kot 2000 let zapora, potem ko je napovedal, da bo leta 2028 kandidiral na predsedniških volitvah, je toliko lažje razumeti, zakaj si avtokratski predsednik tako krčevito in na račun lastne verodostojnosti prizadeva v naglici skleniti kakršenkoli dogovor, ki mu bo prinesel dodatno podporo na volitvah.

    »Kar doživljamo v Turčiji v zadnjih letih, lahko zaradi nenehnega spreminjanja stališč opišem z besedno zvezo akrobatska demokracija. Želim si, da bi predsednik državo mirno pripeljal do volitev in se častno umaknil. Prepričan sem, da bi mu bila večina državljanov hvaležna za služenje domovini, zapomnili bi si ga po dobrem. Žal pa ne kaže tega namena, vztraja na oblasti, igra nevarno igro in ves čas hodi po vrvi, kar je za človeka v njegovih letih tvegana akrobacija,« je dodal Akkaya.

    Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy, v katerem sodeluje medijska hiša Delo.

    Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe (št. pogodbe 101119678). Izražena stališča in mnenja pripadajo avtorju in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za raziskave (REA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki financira akcijo.

