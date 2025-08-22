  • Delo d.o.o.
    Svet

    Po 36 letih brez pogojnega izpusta za starejšega od bratov Menendez

    Kljub čustvenim prošnjam družine in trditvam o spremembi je odbor presodil, da Erik Menendez zaradi kršitev v zaporu še vedno predstavlja tveganje.
    Kalifornijski odbor je po 36 letih zavrnil prošnjo za pogojni izpust Erika Menendeza, pri čemer je kot glavni razlog navedel njegovo neprimerno vedenje v zaporu. FOTO: Kalifornijska Uprava Za Prestajanje Kazni Via Reuters
    Galerija
    Kalifornijski odbor je po 36 letih zavrnil prošnjo za pogojni izpust Erika Menendeza, pri čemer je kot glavni razlog navedel njegovo neprimerno vedenje v zaporu. FOTO: Kalifornijska Uprava Za Prestajanje Kazni Via Reuters
    Ž. U.
    22. 8. 2025 | 08:25
    22. 8. 2025 | 08:25
    5:24
    A+A-

    Po skoraj deseturnem zaslišanju, 36 let in en dan po umoru staršev v njuni vili na Beverly Hillsu, je Erik Menendez prejel odločitev: pogojni izpust je zavrnjen.

    Kalifornijski odbor za pogojne izpuste je v četrtek odločil, da 54-letni Menendez, čigar primer je v devetdesetih letih prerasel v medijsko senzacijo, ostaja v zaporu vsaj še tri leta.

    Odločitev, ki jo je pojasnil komisar Robert Barton, ni temeljila na teži prvotnega zločina, temveč na oceni Erikovega vedenja in rehabilitacije v zaporu.

    Zunanji pogled na kazensko-popravni zavod Richard J. Donovan v San Diegu, kjer sta zaprta brata Menendez. FOTO: Mike Blake/Reuters
    Zunanji pogled na kazensko-popravni zavod Richard J. Donovan v San Diegu, kjer sta zaprta brata Menendez. FOTO: Mike Blake/Reuters

    Vprašanje rehabilitacije v središču odločitve

    »V nasprotju s prepričanji vaših podpornikov niste bili vzoren zapornik,« je po poročanju New York Timesa komisar Barton neposredno nagovoril Menendeza, ki je zaslišanje spremljal preko video povezave iz zapora v San Diegu.

    S tem je odbor utemeljil svojo odločitev, ki predstavlja pomemben preobrat v prizadevanjih bratov Menendez za izpustitev, ki so v zadnjih letih pridobila veliko pozornosti, delno zaradi novih dokumentarnih serij in zanimanja javnosti na družbenih omrežjih.

    Kot navaja BBC News, je odbor svojo odločitev utemeljil z ugotovitvijo, da Erik Menendez »še naprej predstavlja veliko tveganje za javno varnost«.

    Barton je pojasnil, da primarni razlog za zavrnitev ni bila teža zločina, temveč njegovo obnašanje v zaporu. Med kršitvami so izpostavili nedavno uporabo tihotapljenega mobilnega telefona, zlorabo drog, sodelovanje v davčni prevari pred leti ter druge incidente. »Verjamem v odrešitev, sicer ne bi opravljal tega dela,« je dejal Barton, a dodal: »Na podlagi pravnih standardov ugotavljamo, da še naprej predstavljate veliko tveganje.«

    Brata Menendez sta bila leta 1996 obsojena na dosmrtno ječo zaradi umora staršev v njuni vili na Beverly Hillsu. FOTO: Lee Celano/Reuters
    Brata Menendez sta bila leta 1996 obsojena na dosmrtno ječo zaradi umora staršev v njuni vili na Beverly Hillsu. FOTO: Lee Celano/Reuters

    Med zaslišanjem, ki je trajalo skoraj deset ur, je moral Menendez odgovarjati na vprašanja o svojem življenju pred in med prestajanjem kazni.

    Priznal je, da je postal »zasvojen s telefoni«, saj mu je to omogočalo stik z zunanjim svetom. »To, kar sem dobil s telefonom v smislu povezave z zunanjim svetom, je bilo veliko večje od posledic, če bi me ujeli,« je pojasnil po navedbah AP.

    image_alt
    Menendezovi so enotno za izpustitev bratov, ki sta umorila starše

    Čustvena pričevanja in neomajna odločitev odbora

    Kljub osredotočenosti na dejstva je bilo zaslišanje tudi čustveno. Menendez se je v sklepni izjavi opravičil svoji družini in umore označil za »družinsko tragedijo«.

    »Želim le, da moja družina razume, da mi je nepredstavljivo žal za vse, kar sem jim povzročil od 20. avgusta 1989 do danes,« je dejal. Kot poroča Guardian, je več kot deset sorodnikov na zaslišanju pričalo v njegovo korist.

    Zaslišanje je potekalo 36 let in en dan po tem, ko sta Erik in Lyle Menendez z več streli iz šibrovke ubila svoja starša. FOTO: Vince Bucci/AFP
    Zaslišanje je potekalo 36 let in en dan po tem, ko sta Erik in Lyle Menendez z več streli iz šibrovke ubila svoja starša. FOTO: Vince Bucci/AFP

    Njegova teta Teresita Menendez-Baralt, sestra umorjenega Joseja Menendeza, ki je v zadnjem stadiju raka, je v solzah povedala, da mu je v celoti odpustila.

    »Upam, da bom živela dovolj dolgo, da ga bom lahko sprejela v svoj dom, sedela z njim za isto mizo, ga objela – to bi mi prineslo neizmeren mir in veselje,« je dejala.

    A komisar Barton je ostal neomajen. »Dve stvari sta lahko resnični. Lahko vas imajo radi in vam odpustijo, pa ste kljub temu lahko ocenjeni kot neprimerni za pogojni izpust,« je po poročanju Le Monde dejal po odločitvi.

    Odbor je zavrnil tudi trditve o samoobrambi, pri čemer je Barton poudaril, da brata nista bila v »neposredni smrtni nevarnosti« in da verjame, da je bil prisoten tudi finančni motiv.

    Zanimanje za primer je v zadnjih letih ponovno naraslo zaradi dokumentarnih serij in pozornosti na družbenih omrežjih. FOTO: Daniel Cole/Reuters
    Zanimanje za primer je v zadnjih letih ponovno naraslo zaradi dokumentarnih serij in pozornosti na družbenih omrežjih. FOTO: Daniel Cole/Reuters

    image_alt
    Razvpito sojenje morilcema staršev dobiva novo poglavje

    Pot do svobode ostaja dolga in negotova

    Možnost pogojnega izpusta se je za brata odprla maja letos, ko jima je sodnik znižal kazen z dosmrtnega zapora brez možnosti pogojnega izpusta na 50 let do dosmrtne kazni.

    To je bila posledica sprememb v kalifornijski zakonodaji, ki upošteva starost storilcev v času kaznivega dejanja – Erik je imel 18, Lyle pa 21 let.

    Kljub tej zavrnitvi boj za svobodo bratov Menendez še ni končan. Kot poroča ABC News, bo Lyle Menendez pred odbor stopil že v petek, čeprav verjetno pred drugo komisijo.

    Poleg tega imata brata še druge pravne poti: prošnjo za pomilostitev, o kateri bo na koncu odločal kalifornijski guverner Gavin Newsom, in nerešeno prošnjo za novo sojenje (habeas corpus), ki temelji na novih dokazih o spolni zlorabi s strani njunega očeta.

    Primer bratov Menendez še vedno deli ZDA. Foto Kalifornijska Uprava Za Prestajanje Kazni
    Primer bratov Menendez še vedno deli ZDA. Foto Kalifornijska Uprava Za Prestajanje Kazni

    Okrožni tožilec okrožja Los Angeles, Nathan Hochman, je odločitev odbora pozdravil in dejal, da »ta odločitev prinaša pravico za Joseja in Kitty Menendez«.

    image_alt
    Morilska brata bi lahko odkorakala iz zapora

    Za Erika Menendeza pa je komisar Barton imel še zadnje besede: »Imate dve možnosti. Ena je, da se smilite samemu sebi ... Druga pa je, da si vzamete k srcu, o čemer smo se pogovarjali.«

