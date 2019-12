Erupcija vulkana zahtevala vsaj eno življenje, številne turiste pogrešajo

Na novozelandskem otoku White Island je ob 14.11 po lokalnem času (oziroma ob 2.11 po srednjeevropskem) izbruhnil vulkan, ki je po doslej znanih podatkih zahteval vsaj eno življenje. Gre za nenaseljen otok, imenovan tudi Whakaari, ki je priljubljena točka turistov.Ko je vulkan na otoku izbruhnil, jih je bilo na njem okoli sto. Seizmologi so za možnost izbruha opozarjali, a so se, kot poroča BBC, turisti tik pred erupcijo vseeno nahajali na robu njegove kraterja. Po poročanju policistov so doslej rešili 23 ljudi, a opozarjajo, da bi se lahko število mrtvih povzpelo.