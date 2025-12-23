Eskalacija ruskih napadov na Odeso

Rusija je v zadnjih dneh okrepila napade na južno ukrajinsko regijo Odesa, kar je povzročilo izpade električne energije ter resno ogrozilo tamkajšnjo pristaniško in pomorsko infrastrukturo. Ukrajinski podpredsednik vlade Oleksij Kuleba je opozoril, da Moskva izvaja »sistematične« napade, in že prejšnji teden dejal, da se je težišče vojne morda premaknilo prav proti Odesi.

Predsednik Volodimir Zelenski je ponavljajoče se napade označil kot poskus Rusije, da Ukrajini onemogoči dostop do pomorske logistike. Ruski predsednik Vladimir Putin je decembra zagrozil, da bo Ukrajini preprečil dostop do morja, kar naj bi bilo povračilo za napade z droni na tankerje ruske t. i. »sence flote« v Črnem morju, mreže ladij, s katerimi Rusija obhaja zahodne sankcije po invaziji na Ukrajino leta 2022, poroča BBC.

V ponedeljek zvečer so Rusi zadeli pristaniško infrastrukturo v Odesi in poškodovali civilno plovilo. Gre za zadnjega v nizu več sto napadov, ki so v regiji več dni zapored motili oskrbo z elektriko in zahtevali več smrtnih žrtev. V nedeljo ponoči je brez elektrike ostalo okoli 120.000 ljudi, v velikem pristanišču pa je izbruhnil požar, v katerem je zgorelo več deset zabojnikov z moko in rastlinskim oljem.

FOTO: Arhiv Dela

Prejšnji teden je balistični izstrelek v pristanišču Pivdennij ubil osem ljudi in jih najmanj 30 ranil, v drugem napadu pa je umrla ženska, ki se je z avtomobilom peljala s tremi otroki. Začasno je bil prekinjen tudi edini most, ki regijo povezuje z Moldavijo.

Odesa ima ključno vlogo za ukrajinsko gospodarstvo, saj gre za tretje največje mesto v državi in strateško najpomembnejše pristanišče. Druga v regijah Zaporožje, Herson in Mikolajiv so zaradi ruske okupacije nedostopna. Kljub vojni Ukrajina ostaja ena največjih izvoznic pšenice in koruze na svetu. Od avgusta 2023 iz Odesе poteka ključni izvozni koridor ob obalah Romunije in Bolgarije do Turčije.

Zelenski je poudaril, da brez pritiska na Rusijo ni resnega namena za končanje agresije. Njegove izjave sovpadajo z zaključkom najnovejšega kroga diplomatskih prizadevanj pod vodstvom ZDA v Miamiju, kjer so Američani ločeno govorili z ukrajinsko in rusko delegacijo. Čeprav so bile izjave optimistične, konkretnega napredka k miru ni bilo.

Ukrajina je v ponedeljek odgovorila z več napadi na ruske cilje. Po navedbah generalštaba ukrajinske vojske so bili poškodovani naftni terminal Tamanneftegaz, skladišče streliva, cevovod, izstrelišče dronov ter dve vojaški ladji in dva lovska letala. V ruski južni regiji Krasnodar so bili poškodovani tudi dva pomola in cevovod, pri čemer je izbruhnil večji požar. Ukrajina ni razkrila, katera orožja je uporabila, poroča Euronews.

Ukrajinska raketa domače izdelave je zadela tudi začasni objekt, v katerem je bila nameščena ruska 92. rečna brigada na zasedenem polotoku Krim, dodatni napad pa je bil usmerjen v skladišče streliva na zasedenem območju Doneške regije, da bi upočasnili rusko napredovanje. Po poročilih ukrajinske vojaške obveščevalne službe so ukrajinski partizani v nedeljo zvečer na letališču blizu Lipetska v zahodni Rusiji zažgali še dve ruski lovski letali.

Posebni odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa Steve Witkoff je dejal, da z ukrajinskim kolegom Rustemom Umerovom usklajujeta stališča glede 20-točkovnega mirovnega načrta Ukrajine, ki je alternativa ameriškemu predlogu iz novembra, ki so ga ocenili kot naklonjenega Moskvi. Iz Kremlja so sporočili, da spremembe evropske in ukrajinske strani ne povečujejo možnosti za mir- Rusija ob tem znova zatrjuje, da nima namena napasti EU ali Nato in da bi bila to pripravljena potrditi tudi s pravno zavezujočim dokumentom.