    Svet

    Estonija prepoveduje vstop v državo ruskim veteranom

    Estonsko notranje ministrstvo je svojo odločitev utemeljijo rekoč, da ti, ki so se bojevali v Ukrajini, »nimajo mesta v svobodnem svetu«.
    Estonija si prizdeva za prepoved vstopa za vse ruske državljane, ki so se bojevali v Ukrajini. FOTO: Russian Defence Ministry via Reuters
    Galerija
    Estonija si prizdeva za prepoved vstopa za vse ruske državljane, ki so se bojevali v Ukrajini. FOTO: Russian Defence Ministry via Reuters
    M. B.
    14. 1. 2026 | 11:16
    14. 1. 2026 | 11:38
    3:18
    A+A-

    Notranje ministrstvo Estonije je sporočilo, da je 261 državljanom Rusije, ki so se bojevali v Ukrajini, izdalo prepoved vstopa v državo in zapisalo, da je to »šele začetek«, poroča Euronews.

    Estonsko notranje ministrstvo je svojo odločitev utemeljijo rekoč, da ti, ki so se bojevali v Ukrajini, »nimajo mesta v svobodnem svetu«. Po ocenah ministrstva naj bi v napadu na Ukrajino sodelovalo poldrugi milijon Rusov, od tega približno polovica na fronti. 

    Notranji minister Igor Taro je dejal, da ruski veterani predstavljajo dejansko nevarnost, saj imajo vojaške izkušnje, urjenje in »pogosto kriminalno preteklost«.

    Estonija, ki ima sicer več kot 20-odstotno rusko manjšino, si prizadeva za prepoved izdajanja vizumov ruskim veteranom ukrajinske vojne po vseh državah članicah EU, pri čemer jo podpirajo zlasti baltske in nordijske države. Z estonsko prepovedjo pa je že izrazila zadovoljstvo Ukrajina. 

    Ponoči ubita ruska civilista

    Spopadi med Rusijo in Ukrajino se medtem nadaljujejo s polno paro. V ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki na ruske obmejne regije sta bila ubita dva človeka, več ljudi je ranjenih, so danes sporočile lokalne oblasti. Ena oseba je umrla v regiji Rostov, druga v regiji Belgorod. Ponoči je zračne napade na Ukrajino nadaljevala tudi Rusija.

    V mestu Rostov na Donu na jugu Rusije je napad z droni zanetil požar v stanovanjski stavbi, kjer so v enem od stanovanj našli zoglenelo truplo moškega, je na telegramu zapisal guverner regije Juri Sljusar.

    Drugod v regiji Rostov so bile v napadih ranjene še štiri osebe, vključno s štiriletnim otrokom, požari so izbruhnili na več industrijskih območjih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    image_alt
    Rusija je napadla z izstrelkom orešnik, blizu meje s Poljsko

    V še eni obmejni regiji Belgorod je dron zadel vozilo ter pri tem ubil žensko in ranil moškega, je sporočil guverner Vjačeslav Gladkov. Regija je pogosto žrtev povračilnih ukrajinskih napadov z droni, ta teden je bil na tem območju že obsežen izpad elektrike.

    Ruska zračna obramba je ponoči po navedbah obrambnega ministrstva prestregla 48 ukrajinskih dronov, od tega jih je bilo 25 sestreljenih nad regijo Rostov, 13 nad Stavropolom, pet nad Brjanskom, trije nad Krimom ter po eden nad Kurskom in Belgorodom, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

    Napade je ponoči nadaljevala tudi Rusija. Ukrajinske zračne sile so sporočile, da je ruska vojska izstrelila 113 dronov in tri balistične rakete. Eno raketo in 89 dronov je ukrajinska vojska nevtralizirala, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

    Več iz teme

    estonijavojna v UkrajiniRusija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

