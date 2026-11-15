Estonija zapira meje z Rusijo

Estonska vlada je danes sklenila, da bodo od 1. decembra zaprti vsi prehodi na meji med Estonijo in Rusijo. Povod za odločitev je bil poskus sabotaže in požiga v poslopju estonskega proizvajalca dronov Threod Systems, za katerega oblasti v Talinu obtožujejo rusko vojaško obveščevalno službo GRU.

V estonskem podjetju Threod Systems v Viimsi blizu prestolnice Talin so v noči na soboto odkrili vsiljivce, ki so poskušali vdreti v stavbo, da bi sprožili požar in povzročili eksplozijo, je danes po poročanju Politica in nemške tiskovne agencije DPA povedala generalna državna tožilka Astrid Asi.

Premier Michal: Ne bomo se pustili ustrahovati

Estonski zunanji minister Margus Tsahkna je po incidentu na omrežju X zapisal: »Glede na jasne dokaze, da je ruska vojaška obveščevalna služba GRU odredila sabotažni napad na podjetje estonske obrambne industrije, bo Estonija s 1. decembrom zaprla vse estonsko-ruske mejne prehode.«

Dodal je, da Rusija »mora razumeti, da sovražna dejanja proti Estoniji nosijo posledice«. O odločitvi so obvestili tudi Finsko, Litvo in Latvijo.

»To je del širše hibridne vojne Rusije proti Evropi, katere cilj je zmanjšati podporo Ukrajini in pritisk na Rusijo. Ne bomo se pustili ustrahovati,« je danes dejal estonski premier Kristen Michal.

Aretirali osem osumljencev

Po poskusu napada, ki je povzročil le minimalno škodo, so aretirali osem osumljencev, vsi so prebivalci sosednje Latvije. Za peterico od njih so odredili pripor. Vodja estonskih obveščevalcev Margo Palloson je pojasnil, da za organizacijo napada sumijo ruske obveščevalno službo GRU. Napadalci so po njegovih besedah poskušali skozi razbito okno v stavbo zliti vnetljivo tekočino, jo zažgati in tako sprožiti eksplozijo.

»To je bil še en poskus Rusije, da v Estoniji izvede sabotažo. Podjetje bi utrpelo precejšnjo škodo, če bi se napad odvil po načrtih,« je dodal. Poskus sabotaže je sicer preprečila varnostna služba v podjetju.

Podjetje Threod Systems proizvaja izvidniške in bojne drone, ki jih dobavlja Ukrajini in drugim državam. Poskus požiga je sledil podobnemu incidentu v avgustu, ko so neznani storilci sprožili požar v poslopju proizvajalca orožja Milrem Robotics. Ta razvija brezpilotne vojaške sisteme, ki se od leta 2022 uporabljajo tudi v Ukrajini.