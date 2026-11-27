Zaprtje je posledica sabotažnih napadov na estonsko obrambno industrijo, za katere estonske varnostne službe krivijo ruske obveščevalne službe. Moskva obtožbe zavrača kot neutemeljene in Talinu očita, da želi postaviti novo železno zaveso, poroča Euronews.

Sedmega decembra bodo za šest mesecev zaprli vseh pet mejnih prehodov. Peticijo, ki poziva k izjemam zaradi družinskih okoliščin, za ljudi z bolnimi ali ostarelimi sorodniki, je podpisalo približno 3000 ljudi.

Ukrep bi močno vplival na družine, ki živijo na obeh straneh rusko-estonske meje. Ker jih čaka večmesečna ločitev, so se s kovčki zbrali na mostu, ki povezuje estonsko mesto Narva in rusko mesto Ivangorod, da bi lahko še enkrat videli svoje sorodnike.

Odločitev bo prizadela tudi podjetja, ki so odvisna od čezmejnega prometa. Lokalne oblasti ocenjujejo, da bosta podjetji Narva in Setomaa zaradi zaprtja na leto izgubili od 500.000 do 600.000 evrov prihodkov.