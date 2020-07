Estradniki, ki bi šli radi v politični ring

CROPIX V politične vode je skočil tudi raper Ante Andrija Vlašić, bolj znan kot Ante Cash. Foto Livio Andrijić/Cropix



Tako na desni kot na levi



Veliko zanimanje za svet politike

Pred nedeljskimi parlamentarnimi volitvami na Hrvaškem so številni potegnili črto pod tako imenovanim predvolilnim dogajanjem. V splošnem okviru, ki sta ga določili zdravstvena (koronavirusna) in gospodarska kriza, Hrvaška je še vedno na repu večine lestvic razvitosti v EU, je ena od značilnosti tudi »neizmerna želja« estradnikov, pevcev, igralcev in zabavljačev vseh vrst po vstopu v politiko.Da je hrvaška aktualna politika že nekaj časa precejšnja »estrada«, ni skrivnost. Nemalokrat so poslanci poskrbeli za vrhunsko zabavo, večjo, kot bi jo pripravili standup komiki, je slišati. Vendar toliko estradnikov, kolikor se jih je tokrat odločilo vstopiti v politični ring, na Hrvaškem ne pomnijo.Nekateri vstopijo v politiko zaradi nečimrnosti, drugi, da bi si zagotovili medijsko pozornost, tretji so morda res zaskrbljeni zaradi razmer v državi in bi jih radi spremenili, je poudaril sociolog Dražen Lalić. Med tistimi, ki si resnično želijo sprememb, je frontman tudi v Sloveniji znane skupine Hladno pivo Mile Kekin.»Na neki način sem že dolgo aktiven v politiki, svoje prepričanje kažem z besedili pesmi. Zdaj je prišel čas, da sem aktivno vstopil na ta oder,« je za medije povedal Kekin, ki bo z ženo psihiatrinjo zastopal barve levo-zelene koalicije Možemo (Zmoremo). Na vprašanje, kaj bo, če mu ne bo uspelo, je odgovoril: »Najbrž me bo to stalo le toliko, da bo skupina imela kak koncert manj.«Imena iz hrvaškega sveta zabave se pojavljajo tako na levi kot na desni strani političnega spektra. V primerjavi s prejšnjimi volitvami, ko so nekateri znani nastopili na listah velikih, se pravi HDZ in SDP, pa še to zgolj zato, da bi privabili volivce, jih je zdaj mogoče najti zlasti na listah strank tako imenovane tretje opcije in na levi ter skrajni desni strani.Miroslavu Škoru in njegovemu Domovinskemu gibanju (mimogrede: Škoro je med bolj popularnimi pevci na Hrvaškem, bil je tudi poročna priča Marku Perkoviću - Thompsonu, s katerim sta zdaj menda sprta zaradi avtorskih honorarjev) se je pridružil radijski in televizijski voditelj Davor Dretar - Drele. Zadarski pevec Mladen Grdović, redni gost na slovenskih odrih, je na listi stranke Željka Keruma.Nekdanja pevka megapopularne splitske skupine Magazin Ljiljana Nikolovska se je pridružila Delavski fronti, humorist Željko Pervan bo nastopil na eni od list desne politične opcije. Aktualni zagrebški župan Milan Bandić je med »svoje« pritegnil na Hrvaškem razmeroma dobro znanega pevca zagorskih popevk Ivico Pepelka, v politične vode je skočil tudi raper Ante Andrija Vlašić, bolj znan kot Ante Cash. Na listi levo-zelene koalicije je tudi nekdanji pevec skupine Cubismo Jorge Ricardo Luque Perdomo, družbo mu bo delal režiser Mario Kovač.V naši južni sosedi se strinjajo, da sta se šport in estrada nenehno naslanjala na politiko, vendar na Hrvaškem še nikoli doslej niso opazili takšne poplave znanih iz sveta zabave, ki si želijo v svet politike.