EU bo začela izvajati sporazum z Mercosurjem

Potem ko sta v četrtek Urugvaj in Argentina ratificirala trgovinski sporazum med EU in južnoameriškim Mercosurjem, bo evropska komisija sporazum začela začasno uporabljati, je danes v Bruslju sporočila predsednica komisije Ursula von der Leyen. To pomeni, da se bo sporazum začel izvajati še pred dokončno potrditvijo v evropskem parlamentu.

Kot je spomnila von der Leynova, so voditelji držav članic EU komisijo pooblastili, da začne sporazum EU-Mercosur začasno uporabljati, ko ga bo ratificirala prva država južnoameriškega trgovinskega bloka. To sta v četrtek storila Urugvaj in Argentina, ki skupaj z Brazilijo in Paragvajem sestavljata Mercosur.

»O tem sem z državami članicami in člani evropskega parlamenta v zadnjih tednih intenzivno razpravljala. Na podlagi tega bo komisija začela sporazum začasno uporabljati,« je predsednica povedala v izjavi v Bruslju.

Tiskovni predstavnik komisije Olof Gill je pozneje pojasnil, da si bo Bruselj zdaj z urugvajskimi oblastmi izmenjal pisni obvestili o zaključku potrebnih notranjih postopkov in da se strinjajo o začasni uporabi. Dodal je, da se bo s prvim dnem drugega meseca po tej izmenjavi obvestil, datum katere še ni znan, sporazum začel uporabljati za vse države Mercosurja, ki ga bodo do takrat ratificirale.

Trgovinski sporazum se bo tako začel izvajati še pred dokončno potrditvijo v evropskem parlamentu, ki ga je januarja poslal v presojo Sodišču EU. Parlament bo zdaj počakal na mnenje sodišča, ki pa bi lahko za to potrebovalo do dve leti časa.

Kmetje so proti sporazumu protestirali širom po EU. FOTO: Yves Herman/Reuters

V Bruslju poudarjajo, da je čimprejšnji začetek izvajanja sporazuma »geostrateška nujnost«. »To je pomembno politično sporočilo, da EU spoštuje zaveze, ki jih poda partnerjem. Z vsakim nadaljnjim odlašanjem bi tvegali oslabitev našega ekonomskega položaja in političnega vpliva,« je povedal Gill.

Tudi von der Leynova je v svoji izjavi poudarila, da na komisiji želijo, da bi evropska podjetja, delavci in državljani čim prej uživali koristi, ki jim jih bo prinesel sporazum s četverico južnoameriških držav.

»Gre za odpornost, gre za rast in za to, da Evropa oblikuje lastno prihodnost,« je dejala.

V skladu z dogovorom, ki sta ga strani po četrt stoletja pogajanj podpisali sredi prejšnjega meseca, bodo južnoameriške države postopoma odpravile carine na uvoz več kot 90 odstotkov blaga iz EU. Uvoznih carin med drugim ne bo več na avtomobile, zdravila in čokolado. Južnoameriški kmetje pa bodo v EU med drugim lažje izvažali govedino, perutnino in med, a bo uvoz teh in še okoli 20 drugih občutljivih dobrin pod ugodnejšimi pogoji omejen s kvotami in zaščitnimi ukrepi.

Odzivi deljeni

Nemčija je pozdravila napoved evropske komisije, da bo začela začasno uporabljati trgovinski sporazum med EU in južnoameriškim Mercosurjem. Francija se je medtem odzvala, da je nad odločitvijo neprijetno presenečena.

Uporaba sporazuma pomeni, da bodo podjetja in ljudje z obeh celin lahko končno deležni ugodnosti, ki jih prinaša, za večjo blaginjo in rast, je na družbenem omrežju X zapisal nemški zunanji minister Johann Wadephul. Dodal je, da si bo Nemčija prizadevala v celoti izkoristiti ta »zgodovinski« dogovor, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tudi v nemškem avtomobilskem sektorju so izrazili zadovoljstvo z odločitvijo za začetek uporabe sporazuma. Predsednica združenja nemške avtomobilske industrije VDA Hildegard Müller jo je označila za dobro novico za evropsko gospodarstvo in nemško avtomobilsko industrijo.

»Evropska komisija v času, ko po svetu narašča protekcionizem, daje pravi signal za globalno in pošteno trgovino,« je po navedbah AFP zapisala v izjavi.

Za Francijo je odločitev komisije neprijetno presenečenje, je medtem dejal francoski predsednik Emmanuel Macron in dodal, da je komisija »neolikana« v svojem odnosu do evropskega parlamenta.

»Evropska komisija je sprejela enostransko odločitev o začasni uporabi sporazuma z Mercosurjem, kljub temu da evropski parlament o njem še ni glasoval. S tem je nase prevzela veliko odgovornost,« je po navedbah AFP v izjavi za medije ob obisku slovenskega premiera Roberta Goloba v Parizu povedal Macron.

Napovedal je prizadevanja za to, da bo »tisto, kar smo z veliko truda izpogajali v zadnjih mesecih, spoštovano«. »Brezkompromisno bomo zahtevali spoštovanje dogovorjenih pravil, saj je Evropa v zadnjih letih močno zaostrila pogoje za naše pridelovalce,« je dodal.

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je začetek začasne uporabe sporazuma napovedala, potem ko sta v četrtek sporazum ratificirala Urugvaj in Argentina, ki skupaj z Brazilijo in Paragvajem sestavljata Mercosur. Poudarila je, da so voditelji držav članic evropsko komisijo pooblastili, da začne sporazum začasno uporabljati, ko ga bo ratificirala prva država tega trgovinskega bloka.

Bruselj bo zdaj z urugvajskimi oblastmi izmenjal pisni obvestili o zaključku potrebnih notranjih postopkov, s prvim dnem drugega meseca po tej izmenjavi pa se bo sporazum začel uporabljati za vse države Mercosurja, ki ga bodo do takrat ratificirale.

Skladno s sporazumom bodo južnoameriške države postopoma odpravile carine na uvoz več kot 90 odstotkov blaga iz EU. Uvoznih carin med drugim ne bo več na avtomobile, zdravila in čokolado. Južnoameriški kmetje pa bodo v EU med drugim lažje izvažali govedino, perutnino in med, a bo uvoz teh in še okoli 20 drugih občutljivih dobrin pod ugodnejšimi pogoji omejen s kvotami in zaščitnimi ukrepi.