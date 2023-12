EU bo začela pristopna pogajanja z Ukrajino

Vrh EU je po celodnevnih razpravah in pogajanjih sklenil, da začne pristopna pogajanja z Moldavijo in Ukrajino. To je sicer šele prvi korak v procesu. Države unije bodo morale najprej sprejeti pogajalski okvir in pregledati zakonodajo. Šele nato se bodo začela prava pogajanja.

Madžarski premier Viktor Orbán je odločno nasprotoval začetku pogajanj, češ da Kijev nikakor ne izpolnjuje pogojev. Orbán in njegov avstrijski kolega Karl Nehammer sta kasneje pri odločanju o Ukrajini zapustila dvorano.

Voditelje je prepričeval tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V video nagovoru vrha trdil, da bo današnji dan šel v zgodovino. Opozoril je, da Putin na koncu ne bi smel biti zadovoljen z odločitvijo, ki bo sprejeta v Bruslju.

Bosna in Hercegovina (BiH) pa bo morala počakati vsaj do marca. Pogajanja z njo naj bi se začela, ko bo zagotovljena potrebna stopnja usklajenosti z merili za članstvo. Evropska komisija naj bi o napredku BiH poročala voditeljem do marca in nato naj bi bila sprejeta odločitev.