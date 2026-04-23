EU bo zgolj z zaprto denarnico težko omehčala avtokracijo

Ogrožanje neodvisnosti sodstva, represija nad protestniki in vpletanje oblasti v neodvisnost medijev bi lahko ustavili izplačilo 1,5 milijarde evrov Srbiji iz evropskega načrta za rast in razvoj. Srbska predsednica parlamenta Ana Brnabić dvomi, da bo evropska komisarka za širitev Marta Kos svarila uresničila. Nasprotnike oblasti skrbi, da samo zaprta finančna pipica ne bo spremenila avtoritarnega režima.

Čeprav vrh srbske politike Evropsko unijo rad prikazuje kot dežurnega krivca za številne težave Srbije, regije in celotne stare celine, se sredstev iz evropskega proračuna nikoli niso branili. To pojasnjuje,­ zakaj besede srbskih visokih funkcionarjev pogosto zvenijo shizofreno, sporočila, ki jih dajejo domači javnosti, pa so v popolnem nasprotju s tem, kar govorijo partnerjem iz držav članic EU, da bi zagotovili pritekanje evropskih milijard tudi v prihodnje.