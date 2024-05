EU domenvno financirala prevoze migrantov v puščavo

Evropska unija naj bi podpirala, financirala in bila vpletena v operacije v severnoafriških državah, v katerih se vsako leto v puščavo ali na druga oddaljena območja odpelje in odloži več deset tisoč temnopoltih migrantov, da bi jim preprečili prihod v EU, piše v danes objavljenem poročilu preiskovalne mreže Lighthouse Reports.

V Maroku, Tuniziji in Mavretaniji naj bi varnostne sile na podlagi barve kože pridržale več beguncev in migrantov, med katerimi so bili mnogi na poti v Evropo, pa tudi ljudi, ki so imeli urejen status bivanja v omenjenih državah, jih naložili na avtobuse in odpeljali na puščavska območja, piše v poročilu mreže Lighthouse Reports, ki ga je pripravila v sodelovanju s časniki Washington Post, Le Monde, Der Spiegel, El Pais in drugimi mediji.

»Tam so ljudje ostali brez kakršnekoli pomoči, vode ali hrane, zaradi česar so bili mnogi izpostavljeni nevarnosti ugrabitve, izsiljevanja, mučenja, spolnega nasilja in v najhujših primerih tudi smrti,« opozarja Lighthouse Reports. Nekatere naj bi celo odpeljali na obmejna območja, kjer naj bi jih oblasti prodale trgovcem z ljudmi in tolpam.

Za tovrsten sistem množičnega razseljevanja v Bruslju glede na ugotovitve poročila vedo že več let, poleg tega pa naj bi se izvajal s pomočjo denarja, opreme, obveščevalnih podatkov in varnostnih sil, ki jih zagotavljajo EU in evropske države.

EU je z Marokom, Tunizijo in Mavretanijo sklenila sporazume o sodelovanju, ki vključujejo finančno pomoč za krepitev njihove zmogljivosti pri zajezitvi nezakonitih migracij iz Afrike v Evropo. Bruselj je v okviru teh sporazumov Tuniziji namenil 150 milijonov, Mavretaniji 210 milijonov in Maroku 624 milijonov evrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Poročilo temelji na pogovorih z več kot 50 temnopoltimi migranti, ki so bili izgnani iz omenjenih treh držav. Informacije je Lighthouse Reports zbiral tudi s pogovori s sedanjimi in nekdanjimi uradniki unije ter viri v nacionalnih policijskih uradih.

Več neimenovanih uradnikov v Bruslju je že zanikalo, da bi se sredstva unije uporabljala za kršenje osnovnih človekovih pravic. »Vendar sta dva visoka uradnika EU dejala, da je nemogoče v celoti pojasniti, kako so bila evropska sredstva na koncu porabljena,« še piše v poročilu.

V odzivu na poročilo je tiskovni predstavnik Evropske komisije Eric Mamer danes izjavil, da »gre za hitro spreminjajočo se situacijo, s katero se bomo še naprej ukvarjali«. Tiskovna predstavnica komisije Ana Pisonero pa je dodala, da EU spremlja vse programe, ki jih financira.