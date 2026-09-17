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    Svet

    EU in Kanada proti Trumpovi Ameriki

    Mark Carney in Ursula von der Leyen vidita velike prednosti sodelovanja.
    Kanadski premier Mark Carney očitno meni, da nima veliko izgubiti. Foto Jean-Christophe Verhaegen/AFP
    Galerija
    Kanadski premier Mark Carney očitno meni, da nima veliko izgubiti. Foto Jean-Christophe Verhaegen/AFP
    Barbara Kramžar
    17. 9. 2026 | 14:30
    17. 9. 2026 | 20:24
    4:24
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    Kanadski premier Mark Carney je na letošnjem Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu svaril pred razkrojem svetovnega reda in srednje velike države pozval, naj stopijo skupaj: »Če nismo pri mizi, smo na jedilniku.« Zdaj je sprejel povabilo predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen k prenovi partnerstva med Kanado in EU. »Družijo nas ocean, vrednote in pogled na svet, gradili bomo tudi skupno prihodnost,« je dejala Nemka.

    Carney je v evropskem parlamentu podprl ta predlog in še posebej predlagal sodelovanje pri kritičnih mineralih, obrambni industriji, umetni inteligenci, računalništvu, energetski varnosti in v vesolju. Za ameriškega predsednika Donalda Trumpa pa je zamisel o kanadski pridružitvi Evropski uniji smešna. »Če to naredijo in če bom presodil, da gre za sovražno dejanje, bom uvedel zelo resne carine ali prenehal z Evropo trgovati s številnimi stvarmi,« je dejal. »Gre za slabe namene.« Ponovil je svojo oceno, da je Kanada obupen trgovinski partner.

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