EU in latinska Amerika ob napadih ZDA pozvali k spoštovanju prava

Voditelji Evropske unije in Skupnosti latinskoameriških in karibskih držav (CELAC) so danes v kolumbijski Santa Marti začeli četrti vrh, katerega cilj je okrepiti sodelovanje na področju energije, podnebnih sprememb in mednarodne varnosti. Ob začetku vrha je več voditeljev pozvalo k spoštovanju mednarodnega prava.

Gostitelj srečanja, kolumbijski predsednik Gustavo Petro, je v uvodnem nagovoru izpostavil, da je vrh »svetilnik demokracije v svetu, ki ga zaznamujeta barbarstvo in neenakost«, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Izrazil je še upanje, da bo srečanje »osvetlilo skupno pot med Evropo, Latinsko Ameriko in Karibi« v obdobju, zaznamovanem s krizami in konflikti.

Petro je bil kritičen tudi do nedavnih vojaških operacij ZDA na Karibih proti domnevnim plovilom preprodajalcev mamil, ki so terjale okoli 70 žrtev. Dejal je, da so napadi prizadeli revne ribiče in ponovil, da je treba mednarodne pogodbe spoštovati.

K spoštovanju mednarodnega prava je sodelujoče pozvala tudi visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas.

Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je ob začetku srečanja napovedal, da bodo danes sprejeli skupno izjavo, ki dokazuje, da je večstranski dialog vedno zelo pomemben.

V imenu Slovenije se srečanja udeležuje zunanja ministrica Tanja Fajon. »Naše sodelovanje pri reševanju globalnih izzivov je ključno,« je ob začetku vrha sporočila na družbenem omrežju X.

EU in CELAC skupaj predstavljata več kot milijardo ljudi, kar je 14 odstotkov svetovnega prebivalstva in 21 odstotkov svetovne gospodarske proizvodnje.

Med udeleženci dvodnevnih pogovorov v obalnem mestu Santa Marta je sicer po poročanju agencije Ansa le devet predsednikov držav ali vlad, med njimi brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva in španski premier Pedro Sanchez. Ostale od skupno 60 držav predstavljajo ministri ali drugi predstavniki. Med tistimi, ki jih ni na vrh, so predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, pa tudi voditelji Nemčije, Francije, Mehike, Argentine in Čila.