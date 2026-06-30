Kdo je odvisen od koga, EU od Kitajske ali obratno

Evropska unija je lani s Kitajsko ustvarila kar 359,9 milijarde evrov trgovinskega primanjkljaja, in ta številka lepo razkrije, zakaj je obisk ministra Wanga Wentaa ta teden v Bruslju več kot protokolarno srečanje, saj sedemindvajseterica v razpravi o trgovinski vojni prvič resno preverja, kdo je odvisen od koga in koliko manevrskega prostora sploh še ima. V ospredju niso le poceni električna vozila in »kitajski šok 2.0«, temveč širša slika industrijske politike, v kateri se prepletajo redke zemlje, polprevodniki in evropsko iskanje strateške avtonomije, medtem ko Peking mirno odgovarja, da gre zgolj za uspeh tehnologije in naložb.

Članek razkriva, kje točno je EU najbolj ranljiva v odnosu do Kitajske, kje ima še vzvode moči, kaj pomeni za evropsko gospodarstvo morebitna zaostritev z carinami in povračilnimi ukrepi ter kako realna je grožnja trgovinske vojne. Odprto ostaja vprašanje, kdo bo prvi popustil – in po kakšni ceni.