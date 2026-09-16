EU kljub okoljskim pomislekom nadaljuje izvoz odpadkov v Turčijo

Evropska unija bo kljub dokazom o okoljski škodi, ki bi lahko bila v nasprotju s pravili Unije, še naprej vsako leto v Turčijo izvažala več sto tisoč ton plastičnih odpadkov, poroča Politico. Odločitev pomeni, da bo Turčija ostala najpomembnejši trg za evropske plastične odpadke. Država namreč sprejme več kot tretjino vse plastike, ki jo Evropska unija izvozi.

Ocena evropske komisije, ki jo je pridobil Politico, sicer navaja vrsto pomislekov glede ravnanja Turčije s temi odpadki in opozarja na nepreglednost ter težaven nadzor nad mednarodno trgovino z odpadki.

Med izpostavljenimi težavami so »omejene« informacije o ravnanju s plastičnimi odpadki, negotovost glede izvajanja in uveljavljanja uredbe Evropske unije ter omejeno vključevanje deležnikov.

Med izpostavljenimi težavami so »omejene« informacije o ravnanju s plastičnimi odpadki, negotovost glede izvajanja in uveljavljanja uredbe EU ter omejeno vključevanje deležnikov. FOTO: Lorenzo Di Cola/Reuters Conn

Reciklirajo le okoli deset odstotkov plastičnih odpadkov

Evropska komisija je opravila pogovore z več deležniki, ki ocenjujejo, da se v Turčiji reciklira le okoli deset odstotkov plastičnih odpadkov. Večina jih konča na odlagališčih, z njimi pa se ne ravna ustrezno ali pa celo uhajajo v okolje.

Takšne okoliščine so po 45. členu uredbe Evropske unije o pošiljkah odpadkov lahko razlog za začasno ustavitev izvoza, opozarja Politico.

Kljub temu je evropska komisija sklenila, da se pošiljke lahko nadaljujejo. Ocena se je osredotočila na Turčijo, ker je daleč največja uvoznica evropskih plastičnih odpadkov. Lani je uvozila 510.000 ton odpadne plastike iz Evropske unije, kar ustreza približno 25 milijardam pollitrskih plastenk za brezalkoholne pijače.

Gre tudi za 70 odstotkov vseh plastičnih odpadkov, izvoženih v države OECD, in 36 odstotkov vsega izvoza plastičnih odpadkov iz Evropske unije.

V skladu z uredbo o pošiljkah odpadkov, ki omejuje izvoz nekaterih vrst odpadkov v tretje države, bi morala evropska komisija do 21. maja letos oceniti, ali države OECD, ki uvažajo velike količine evropskih plastičnih odpadkov, s tem povzročajo večjo okoljsko ali zdravstveno škodo.

Komisija je opravila pogovore z več deležniki, ki ocenjujejo, da se v Turčiji reciklira le okoli deset odstotkov plastičnih odpadkov. Večina jih konča na odlagališčih, z njimi se ne ravna ustrezno ali pa uhajajo v okolje. FOTO: Tomi Lombar

Kljub »resnim težavam« se izvoz nadaljuje

Čeprav je evropska komisija v oceni 1. septembra opozorila na »resne težave«, povezane z domačimi in uvoženimi plastičnimi odpadki, je presodila, da se izvoz lahko nadaljuje.

Ugotovila je, da je Turčija okrepila pravni okvir za ravnanje s plastičnimi odpadki, ki je zdaj »v veliki meri usklajen« z mednarodnimi pravili in pravili Evropske unije, ter izboljšala izvajanje okoljske zakonodaje.

A poročilo razkriva »skrb vzbujajoče neskladje« med ugotovitvami evropske komisije in njeno razlago uredbe, je dejala Lauren Weir iz organizacije Environmental Investigation Agency (EIA) in zavezništva Rethink Plastic.

»Varovalni postopek v uredbi izrecno predvideva ukrepanje v primerih, ko ni dovolj dokazov o okoljsko sprejemljivem ravnanju z odpadki,« je pojasnila in dodala, da bo EIA vprašanje še naprej obravnavala z evropsko komisijo.

Dr. Sedat Gündoğdu, okoljski raziskovalec na Univerzi Çukurova in vodja turške raziskovalne skupine za mikroplastiko, je prav tako poudaril, da pravo Evropske unije v takšnih primerih »izrecno zahteva ukrepanje«.

»Ocena komisije trdi, da težave ni kljub množici dokazov. EU bi morala prevzeti odgovornost za onesnaževanje, ki ga je povzročila, in začasno ustaviti pošiljke odpadkov v Turčijo, namesto da to onesnaževanje legitimira,« je dejal.