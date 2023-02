EU namerava do obletnice invazije uvesti nov sveženj sankcij proti Rusiji

Evropska unija namerava do 24. februarja, ko bo minilo eno leto od ruske invazije na Ukrajino, uvesti deseti sveženj sankcij proti Rusiji, je po srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim povedala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. Pozdravila je napredek Ukrajine na poti v EU in prizadevanja v boju proti korupciji.

»Do 24. februarja, ko bo minilo natanko eno leto od invazije, nameravamo uvesti deseti sveženj sankcij,« je v Kijevu, kjer se danes mudi skupaj s svojo komisarsko ekipo, povedala Von der Leynova.

Poudarila je, da Rusija že plačuje visoko ceno, saj zahodne sankcije spodkopavajo njeno gospodarstvo. Pojasnila je, da cenovna kapica, ki sta jo EU in skupina G7 uvedli na rusko surovo nafto, Moskvo stane 160 milijonov evrov na dan.

Ukrajinski predsednik se je na skupni novinarski konferenci po dvostranskem srečanju zavzel za hitrejše sprejemanje sankcij proti Rusiji.

Predsednica komisije je pri tem izrazila zadovoljstvo na »izjemnim napredkom« Ukrajine pri sprejemanju reform v okviru pristopnega procesa k Uniji.

Izpostavila je tudi odziv ukrajinskih oblasti na primere korupcije, ki so s položajev odnesli številne visoke uradnike. Dejala je, da jo veseli pripravljenost in učinkovitost pristojnih ukrajinskih organov pri zaznavanju primerov korupcije. Pozdravila je tudi hiter odziv na politični ravni, da ima boj proti korupciji otipljive rezultate.

Evropska komisija in ukrajinska vlada imata popoldne na dnevnem redu plenarno zasedanje, na katerem poleg Von der Leynove in Zelenskega sodelujejo ukrajinski ministri in 15 evropskih komisarjev. Razpravljali bodo o približevanju Ukrajine EU, nadaljnji podpori tej državi v njenem boju proti ruski agresiji in povojni obnovi države.