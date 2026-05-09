EU namerava osvoboditi svoje gospodarstvo. Tokrat gre zares

Evrokrati so končno začeli gojiti zdrav odpor do birokracije.

Evropska unija je gospodarski velikan. Njenih 27 članic skupaj tvori drugo največje gospodarstvo na svetu, takoj za Ameriko, in tretji največji notranji trg po številu prebivalcev, za Indijo in Kitajsko. EU je dom nekaterih najbolj prepoznavnih svetovnih blagovnih znamk, od Adidasa do Zare, ter najpomembnejših industrijskih podjetij, kot sta ASML, katerega litografski stroji so ključni za proizvodnjo čipov za umetno inteligenco, in Zeiss, katerega leče so bistvene za ASML. Žal pa je ta velikan v zadnjih letih malce zaspal. BDP in delniški trg EU sta v zadnjem desetletju močno zaostajala za ameriškima. Aprila je aktivnost v storitvenem sektorju padla na najnižjo raven v 62 mesecih. Nedavni pretresi, zaradi katerih je tako nemočna, niso nastali po njeni krivdi: pandemija covida-19, ruska ...