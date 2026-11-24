Prvotno je evropska komisija imela v načrtu, da bi preselili 30.000 prosilcev za azil iz Italije, Španije, Grčije in Cipra, vendar so jih zaenkrat premestili zgolj 562, in sicer vse s Cipra v Litvo, Romunijo, Bolgarijo in Francijo. Do konca leta predvidevajo še dodatne prevoze s Cipra, s čimer naj bi se njihovo skupno število povečalo na 1283, poroča Euronews.

Države članice so že večkrat omilile mehanizem za premeščanje prosilcev za azil in poskušale čim bolj zmanjšati svoje obveznosti do držav, ki so najbolj obremenjene z migracijami.

Evropska komisija mora v skladu z uredbo o upravljanju azila in migracij vsako leto predlagati mehanizem solidarnosti. Ta vključuje premestitve prosilcev za azil iz držav pod migracijskim pritiskom ter finančne prispevke drugih članic, tudi v obliki financiranja projektov ali nakupa opreme.

Letni cilj: 30.000 premestitev in 600 milijonov evrov

Najnižji letni cilj je 30.000 premestitev prosilcev za azil in 600 milijonov evrov finančnih prispevkov, delež posamezne države se določi glede na število prebivalcev in BDP.

Španija, Italija, Grčija in Ciper so upravičene do solidarnostnih ukrepov, Češka, Hrvaška, Avstrija in Poljska so bile zaradi velikih migracijskih obremenitev oproščene svojih kvot. Preostalih 18 držav mora prispevati finančno ali sprejeti prosilce za azil, Danska pa v mehanizmu ne sodeluje.

Države članice so uporabile tudi dodaten pravni mehanizem, s katerim lahko zmanjšajo ali se povsem izognejo fizičnemu premeščanju prosilcev za azil iz najbolj obremenjenih držav.

Direktorica Agencije EU za azil (EUAA) Nina Gregori je za Euronews povedala, da so države, ki sodelujejo v mehanizmu, z najbolj obremenjenimi državami sklenile dvostranske dogovore.

Mehanizem so za izpolnjevanje solidarnostnih obveznosti uporabile Španija, Italija in Grčija, zato v prvem obdobju izvajanja politike iz teh držav ne poteka nobeno fizično premeščanje prosilcev za azil.

Ciper je tako edina država pod migracijskim pritiskom, iz katere so v okviru mehanizma dejansko premestili prosilce za azil.