EU bo odpravila carine za ameriške industrijske izdelke

Predstavniki Evropskega parlamenta in držav članic EU so se davi v Strasbourgu dogovorili o odpravi carin na uvoz industrijskega blaga in znižanju carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz ZDA v Unijo, kot predvideva julija lani sklenjeni trgovinski dogovor med stranema. EU bo lahko po potrebi carine tudi znova uvedla.

Kot so sporočili s Sveta EU, so evroposlanci in države članice dosegli začasni dogovor o predlogu uredbe, v skladu s katero bo EU odpravila preostale carine na uvoz industrijskih izdelkov iz ZDA ter uvedla preferencialni dostop do trga za ameriško morsko hrano in neobčutljive kmetijske proizvode. Za proizvode, kot so mlečni izdelki, sadje, sojino olje, svinjsko in bizonovo meso, bo znižala carine oziroma uvedla tarifne kvote.

Varovalni mehanizem

Sklenjeni dogovor, ki ga bosta morala pred uveljavitvijo parlament in svet EU še uradno potrditi, med drugim vključuje varovalni mehanizem, ki bo Uniji omogočil odziv na morebitno bistveno povečanje uvoza iz ZDA, ki bi lahko resno škodovalo domačim proizvajalcem.

Evropska komisija bo lahko na zahtevo treh članic, evropske industrije oziroma sindikatov ali pa na lastno pobudo sprožila preiskavo, v kateri bo ugotavljala, ali povečan uvoz povzroča škodo evropskemu gospodarstvu oziroma bi jo lahko povzročil.

Po pogovoru s predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen je dal Trump EU do 4. julija čas, da ga začne izvajati. V nasprotnem primeru je napovedal uvedbo precej višjih carin. FOTO: Yves Herman/Reuters

Če bo našla zadostne dokaze za to, bo lahko v celoti ali deloma ustavila izvajanje uredbe, so navedli na svetu.

To bo lahko glede na dogovor sveta in parlamenta prav tako storila, če ZDA ne bodo izpolnjevale svojih zavez iz trgovinskega dogovora ali pa če bodo povzročale motnje v trgovinskih in naložbenih odnosih z EU.

Ugodnejši pogoji za uvoz proizvodov iz jekla in aluminija

Dogovor predvideva še, da bo lahko Bruselj začasno ustavil izvajanje ugodnejših pogojev za uvoz proizvodov iz jekla in aluminija, če ZDA do konca letošnjega leta carin na izdelke iz EU, ki vsebujejo jeklo in aluminij, ne bodo znižale na 15 odstotkov.

Evroposlanci in ciprsko predsedstvo sveta EU so se sicer dogovorili, da bo uredba prenehala veljati konec leta 2029. Bo pa lahko Bruselj pred tem predlagal njeno podaljšanje.

Predsednik parlamentarnega odbora za mednarodno trgovino (Inta) Bernd Lange, ki se je pogajal v imenu parlamenta, je ob zaključku pogajanj sporočil, da bo uredba prispevala k izboljšanju odnosov z ZDA. »Ta dogovor je pomemben korak k večji predvidljivosti v transatlantskih trgovinskih odnosih,« je dodal.

Podobno je menil ciprski minister za trgovino Michael Damianos, ki je zagotovil, da EU ostaja zaupanja vredna partnerica v globalni trgovini.

Z dogovorom je že izrazila zadovoljstvo tudi predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. »To pomeni, da bomo kmalu izpolnili svoj del skupne izjave EU in ZDA, kot sem obljubila. Sozakonodajalca pozivam, da hitro dokončata postopek,« je zapisala na družbenih omrežjih.

Odbor bi lahko o tem odločal na seji 2. junija

Kot so pojasnili v evropskem parlamentu, bi lahko odbor Inta o danes sklenjenem dogovoru odločal na izredni seji 2. junija, evropski parlament pa bi nato o njem glasoval na plenarnem zasedanju med 15. in 18. junijem. Nato bo moral predlog uredbe potrditi še Svet EU, veljati pa bo začela dan po objavi v uradnem listu Unije.

Tako bi lahko Unija carine odpravila oziroma znižala še pred 4. julijem, ki ji ga je kot rok za začetek izvajanja trgovinskega dogovora pred kratkim postavil ameriški predsednik Donald Trump. V nasprotnem primeru je Trump, ki je sprva zagrozil z zvišanjem carin na uvoz evropskih avtomobilov, napovedal uvedbo precej višjih carin.

Trump in von der Leynova sta julija lani na Škotskem dosegla trgovinski dogovor, ki za uvoz večine blaga iz EU v ZDA določa carine pri 15 odstotkih. EU pa se je med drugim zavezala k odpravi carin na uvoz ameriških industrijskih proizvodov in ugodnejši dostop za določene ameriške kmetijske proizvode do evropskega trga.