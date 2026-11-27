Vrh EU v Bruslju se je končal brez dogovora o večletnem proračunu za obdobje 2028–2034, pogajanja pa so zašla v resno krizo. Razlike med članicami glede prihodnjega proračuna ostajajo velike, Nemčija zahteva bistveno manjši proračun, Francija opozarja na strateško napako. V ospredju pogajanj sta tudi dolgoročno financiranje Ukrajine in vprašanje, kdo bo plačal za evropsko varnost.

Pogajanja so se v četrtek zvečer toliko zaostrila, da so Danska, Švedska, Belgija in Avstrija protestno zapustile sestanke v manjših skupinah. Menile so, da predsednik Evropskega sveta António Costa s takšnim načinom pogajanj poskuša države razdeliti in jih posamično pridobiti za kompromis.

Na eni strani sta Španija in Italija, ki zagovarjata večji proračun ter ohranitev tradicionalnih sredstev za kmetijstvo in manj razvite regije. Na drugi strani so predvsem Nemčija, Švedska in druge neto plačnice, ki zahtevajo manjši proračun ter preusmeritev denarja v obrambo, varnost in konkurenčnost.

Nemški kancler Friedrich Merz je po koncu srečanja potrdil, da so pogajanja končali predčasno. »Priznati moramo, da so pogledi na to, kako naj bi oblikovali proračun, še vedno zelo oddaljeni,« je dejal. Voditelji so se dogovorili, da v petek dopoldne ne bodo nadaljevali formalnih pogovorov, temveč bodo nov poskus dogovora opravili na vrhu 17. decembra.

»Za premostitev teh pomembnih razlik bo potrebno veliko časa in dobre volje,« je opozoril Merz, vendar dodal, da še ni opustil upanja na dogovor do konca leta.

Deset milijonov beguncev

Pomemben del proračunskih pogajanj je tudi prihodnje financiranje Ukrajine. Evropski voditelji želijo zagotoviti dolgoročno podporo Kijevu, čeprav se javno mnenje v nekaterih državah vse bolj obrača proti nadaljnji vojaški pomoči.

Raziskava nemške fundacije Körber, objavljena ta teden, kaže, da 53 odstotkov odraslih Nemcev nasprotuje pošiljanju vojaške pomoči Ukrajini. Delež tistih, ki podpirajo prispevke Kijevu, se je v enem letu zmanjšal z 59 na 46 odstotkov.

Toda evropski voditelji opozarjajo, da bi bila prekinitev pomoči lahko za Evropo bistveno dražja. Estonski premier Kristen Michal je pred vrhom dejal: »Ukrajina se bori za nas. Mi štejemo evre, oni prelivajo kri.« Poljski premier Donald Tusk pa je opozoril, da bi se lahko poceni Evropa izkazala za zelo drago napako, saj ima varnost svojo ceno.

FOTO: Jure Eržen

Politico navaja študijo svetovalne družbe Corisk in Norveškega inštituta za mednarodne zadeve, po kateri bi delna ruska zmaga lahko povzročila prihod do deset milijonov ukrajinskih beguncev v Evropo. Poleg večjih socialnih izdatkov bi morala Evropa okrepiti obrambo na vzhodnem krilu Nata. Ocenjeni skupni stroški za Evropo bi lahko dosegli 1600 milijard evrov, kar je dvakrat toliko, kot bi po oceni študije stala ukrajinska zmaga.

Tudi Janša je zagovarjal stabilno financiranje Ukrajine za prihodnji dve leti, saj bi se tako lahko pogajala kot močnejša država. »Če smo realni, je investicija v pomoč Ukrajini tudi investicija v lastno varnost,« je dejal.

EU je Ukrajini decembra lani za dve leti zagotovila 90 milijard evrov, vendar bo morala za prihodnje leto zagotoviti še dodatnih 45 milijard evrov za pokritje finančne vrzeli v Kijevu. Pri tem jo čakajo tudi stroški obresti za posojila, najeta na finančnih trgih, ki bodo znašali več deset milijard evrov.

Strah pred političnimi spremembami v Evropi

Prizadevanja za dolgoročno ureditev financiranja Ukrajine so povezana tudi s političnim dogajanjem v Evropi. Nemčija je od začetka ruske invazije leta 2022 Ukrajini namenila 54 milijard evrov vojaške, finančne in humanitarne pomoči ter je največja posamezna evropska donatorica.

Merz želi dolgoročno financiranje Kijeva vključiti v prihodnji sedemletni proračun EU, s čimer bi bila pomoč manj odvisna od prihodnjih političnih sprememb. Posebej pozorno evropske prestolnice spremljajo francoske predsedniške volitve aprila 2027. Diplomati se bojijo, da bi morebitna zmaga Marine Le Pen lahko spremenila francoski odnos do evropskega financiranja in pomoči Ukrajini.

Madžarska, Slovaška, Bolgarija in Češka so medtem zahtevale izjeme pri najnovejšem finančnem paketu za Ukrajino, kar kaže, da tudi pri tem vprašanju med članicami ni soglasja.

Costa bo moral zdaj pred decembrskim vrhom pripraviti nov predlog in poskusiti zbližati stališča držav. Čeprav ima EU formalno še dovolj časa, da se o proračunu za obdobje 2028–2034 dogovori v prihodnjem letu, si voditelji želijo kompromis do konca decembra. Za zdaj pa ostajajo razlike med državami predvsem pri velikosti proračuna, razdelitvi sredstev in načinu financiranja evropske varnosti.

Nemčija zahteva še večje reze

»Za premostitev teh pomembnih razlik bo potrebnih veliko časa in dobre volje,« je opozoril Merz, vendar dodal, da še ni opustil upanja na dogovor do konca leta. FOTO: John Thys

Evropska komisija je za sedemletno obdobje sprva predlagala 1985 milijard evrov. Costa je nato pripravil kompromisni predlog v višini 1781 milijard evrov, kar je že 204 milijarde manj od prvotnega predloga. Toda tudi to za Berlin ni dovolj.

Nemčija želi proračun zmanjšati na približno 1590 milijard evrov, kar bi pomenilo še okoli 200 milijard evrov dodatnih rezov. Merz nasprotuje tudi novemu zadolževanju EU in zahteva, da se denar nameni predvsem nalogam, ki krepijo evropsko obrambo in zagotavljajo dolgoročno podporo Ukrajini.

Pri tem opozarja na razmerje med prispevki in prejetimi sredstvi. Nemčija po njegovih besedah prispeva približno četrtino evropskega proračuna, neposredno pa prejme nazaj le okoli osem odstotkov sredstev. Zavzema se za pravičnejšo razdelitev finančnega bremena med članicami.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je nasprotno predlagane reze označil za »strateško napako«. Opozoril je, da Evropa ne more zmanjševati naložb v času, ko mora okrepiti svojo konkurenčnost in varnost ter se sooča z gospodarskim in geopolitičnim pritiskom. Macron si želi dogovora do konca leta, saj bi se sicer pogajanja nevarno približala francoskim predsedniškim volitvam aprila prihodnje leto, na katerih se obeta pomembna vloga skrajne desnice.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je zavrnila časovni pritisk. »Nimam roka, imam pogoje,« je dejala in poudarila, da Italija ne bo podpisala dogovora, ki ga ne bo ocenila kot pravičnega. Po njenih besedah so članice od rešitve še zelo daleč.

Slovenski premier Janez Janša je ob prihodu na vrh ocenil, da je mogoče pri iskanju kompromisa prihraniti predvsem z zmanjšanjem stroškov evropske administracije. Ti bi po zadnjem Costovem predlogu znašali 109 milijard evrov, medtem ko se hkrati zmanjšujejo sredstva za kohezijo in kmetijstvo.

»Sredstva za administracijo se bodo morala v vsakem primeru znižati, če hočemo kompromis, ker na drugi strani govorimo o debirokratizaciji in skrajšanju rdečih preprog,« je dejal Janša. O sedemletnem proračunu EU se pogaja že četrtič, takšnih izkušenj pa po navedbah slovenskega premiera nima noben drug aktualni voditelj.

Podprl je tudi uvedbo digitalnega davka za financiranje evropskega proračuna, ki ga je predlagal Costa.