EU pod pritiskom: cene goriva ali podnebno segrevanje

Evropska ljudska stranka si prizadeva za triletni odlog pravil o emisijah metana in odpravo ali preložitev sistema trgovanja z emisijami za promet in ogrevanje, poroča Politico.

EPP si kot največja politična skupina v evropskem parlamentu prizadeva za omilitev dveh pomembnih podnebnih ukrepov Evropske unije. Medtem ko želi doseči triletni odlog pravil o emisijah metana, del njenih poslancev zahteva tudi odpravo ali preložitev novega sistema za trgovanje z emisijami, znanega kot ETS2.

Po poročanju Politica devet nacionalnih delegacij EPP, med njimi tudi slovenska, predlaga popolno odpravo sistema ETS2. Deset drugih delegacij podpira milejši predlog, po katerem bi njegovo uvedbo odložili do leta 2031. Sistem naj bi po prvotnih načrtih začel veljati leta 2028.

Del delegacij EPP, tudi slovenska, zahteva odpravo sistema ETS2, ki naj bi začel veljati leta 2028 in zajel emisije iz prometa ter ogrevanja. FOTO: Reuters

ETS2 temelji na načelu, da morajo dobavitelji goriv za promet in ogrevanje plačevati za emisije toplogrednih plinov. Njegov namen je zmanjšati izpuste, vendar nasprotniki ureditve opozarjajo, da bi lahko dodatni stroški podražili bencin, dizelsko gorivo in zemeljski plin ter tako še povečali življenjske stroške prebivalstva.

Odprava sistema bi pomenila velik udarec za podnebno politiko sedemindvajseterice, saj naj bi zajemal približno 40 odstotkov emisij toplogrednih plinov v Uniji. Prizadevanja za spremembe so del širšega pritiska konservativnih političnih skupin, podjetij in nekaterih nacionalnih vlad, ki zahtevajo manj stroge podnebne predpise zaradi konkurenčnosti evropskega gospodarstva.

EPP želi podaljšati tudi rok za uveljavitev pravil o emisijah metana, močnega toplogrednega plina, ki prav tako prispeva k segrevanju ozračja. Evropska komisija je prejšnji teden že predlagala enoletni odlog pravil, ki bodo od uvoznikov nafte in plina zahtevala spremljanje in poročanje o emisijah ter njihovo zmanjševanje. Pravila naj bi po prvotnem načrtu začela veljati z novim letom.

Vendar si del evropskih poslancev želi daljšega odloga od predlaganega. EPP naj bi na novem glasovanju v evropskem parlamentu zahtevala triletno preložitev pravil, ob tem pa so mogoče tudi dodatne spremembe zakonodaje. Zagovorniki odloga opozarjajo, da bi lahko nejasne zahteve odvrnile dobavitelje od izvoza energentov v Evropo in s tem ogrozile zanesljivost preskrbe z energijo.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres opozarja, da smo že priča uničujočim posledicam segrevanja. FOTO: Bay Ismoyo/AFP

Združeni narodi opozarjajo, da ukrepi za zmanjšanje izpustov zaostajajo za cilji iz pariškega sporazuma. Tudi po najbolj optimističnem scenariju bo segrevanje preseglo ciljnih 1,5 stopinje Celzija, mejo pa naj bi dosegli v nekaj letih. Kot je opozoril generalni sekretar ZN Antonio Guterres, smo že priča uničujočim posledicam segrevanja.

Tudi če države v celoti izpolnijo svoje podnebne zaveze, bi se svetovne temperature po napovedih Unepa do leta 2100 zvišale za 2,6 stopinje Celzija glede na predindustrijsko raven. Če pa države nadaljujejo zgolj obstoječe politike, pa bi se temperature dvignile za 2,8 stopinje. Pariški sporazum iz leta 2015 namreč predvideva omejitev segrevanja na krepko pod dve stopinji Celzija, pri čemer naj bi si države prizadevale za bolj varnih 1,5 stopinje Celzija.

Pogajalci evropskega parlamenta in sveta EU so danes dosegli dogovor o okrepitvi rezerve za stabilnost trga v okviru sistema EU za trgovanje z izpusti. Dopolnitev zakonodaje, ki jo morata obe instituciji še uradno potrditi, bo po navedbah sveta povečala dolgoročno stabilnost in predvidljivost trga z izpusti.