EU podpisala obrambni sporazum z Islandijo

Evropska unija in Islandija sta v sredo podpisali sporazum o partnerstvu na področju varnosti in obrambe. Sporazum naj bi okrepil sodelovanje na področju varnosti, zlasti na območju Arktike, ki postaja strateško vse pomembnejša.

Sporazum sta v Bruslju podpisali visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas in islandska zunanja ministrica Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.

Nov zagon že tako tesnim odnosom

Kot so ob podpisu sporočili iz Evropske službe za zunanje delovanje (EEAS), sporazum v trenutnih nestabilnih varnostnih razmerah daje nov zagon že tako tesnim odnosom med EU in Islandijo, ki temeljijo na sporazumu o Evropskem gospodarskem prostoru.

Po navedbah EEAS temelji na skupnih vrednotah in interesih v zunanji in varnostni politiki ter zagotavlja prilagojen okvir sodelovanja za poglobitev izmenjav o regionalnih varnostnih vprašanjih in okrepitev sodelovanja. Kot področja sodelovanja omenjajo podporo Ukrajini, pomorsko varnost, kibernetska vprašanja, nove tehnologije, gospodarsko varnost ter povezavo med podnebnimi spremembami in varnostjo.

Partnerstvo za varnost in obrambo bo po navedbah Bruslja podprto z vrsto mehanizmov za dialog in posvetovanje, ki bodo olajšali izmenjavo informacij ter zagotovili usmerjanje in nadzor, vključno z letnim posebnim dialogom o varnosti in obrambi. Strani sta sporazum podpisali pred referendumom o ponovnem začetku pogajanj Islandije o njenem članstvu v EU, napovedanem za 29. avgust.

Islandija nima vojske

Islandija je za članstvo v Uniji zaprosila leta 2009 na vrhuncu finančne krize. Vlada je po okrevanju gospodarstva decembra 2013 zamrznila pogovore, marca 2015 pa je Islandija zaprosila, da se je ne obravnava več kot kandidatko za članstvo v EU. Geopolitične razmere so se nato spremenile, islandska vladajoča koalicija, ki je na položaju od leta 2024, pa je obljubila, da bo do leta 2027 izvedla referendum o ponovnem začetku pogajanj o pristopu k EU.

Islandija ima strateško pomembno lego v severnem Atlantiku, nima vojske, glede varnosti pa se zanaša na članstvo v Natu in dvostranski obrambni sporazum z ZDA iz leta 1951. Zaradi stopnjevanja groženj iz ZDA in gospodarskih koristi članstva v Uniji je javnost glede na ankete vse bolj naklonjena temu, da bi Islandija pristopila k povezavi.

Islandija je članica Evropskega gospodarskega prostora in del schengenskega območja, zato je že sprejela veliko zakonodaje EU.