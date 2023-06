EU pošilja Ukrajini še za 16 milijonov evrov pomoči

Evropska unija prek mehanizma rescEU Ukrajini pošilja 500 generatorjev električne energije za sanacijo posledic uničenja jezu hidroelektrarne Kahovka na Dnepru, so danes sporočili v Bruslju. Generatorji bodo pomagali pri ponovni vzpostavitvi kritične infrastrukture, kot so postaje za črpanje vode in postaje za odplake.

Gre za generatorje z različno močjo iz strateških rezerv, ki jih gosti Poljska, je pojasnil evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. Skupna vrednost danes napovedane pomoči znaša 16 milijonov evrov.

EU je že kmalu po uničenju jezu mobilizirala svoje strateške rezerve in Kijevu sredi junija poslala tri mobilne čistilne postaje, ki prizadetemu prebivalstvu pomagajo pri preskrbi s pitno vodo.

Prek mehanizma EU na področju civilne zaščite pa je pomoč Ukrajini ponudilo skupno 16 držav, tudi Slovenija. Med drugim so ponudile cisterne za vodo, vodne črpalke, čolne, reševalno opremo, generatorje in drugo pomoč.

Za nadaljnjo podporo humanitarnim dejavnostim na terenu je EU zaradi humanitarne in ekološke katastrofe mobilizirala dodatnih 500.000 evrov sredstev za kritje nujnih potreb. Sredstva dopolnjujejo 200 milijonov evrov humanitarne pomoči, ki je bila letos že dodeljena Ukrajini.

Jez hidroelektrarne v Novi Kahovki v regiji Herson na jugu Ukrajine je bil uničen 6. junija, sprti strani pa odgovornost za to pripisujeta druga drugi. Vode so poplavile obsežna območja in prisilile tisoče ljudi v evakuacijo.